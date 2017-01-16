Радивилівські баскетболісти зіграють на турнірі в Львові

АВТОР · Січень 16, 2017Переглядів 118

Баскетбольний клуб «Радивилів», підтримуючи інтерес молоді до цього виду спорту, виступає в обласних турнірах різного рівня. Зокрема, у відкритій першості Рівненської області з баскетболу 2015 року ми здобули друге місце. Брали участь у міжобласних турнірах пам’яті полеглих героїв АТО. Торік команда, в якій грали Сергій Варфалюк, Максим Додь, Валентин Мельничук, Артур Тарасюк, Дмитро Чиз, Андрій Фомін, Арсеній Бортник, Дмитро Дмитрук і я,  перемогла в міжобласному баскетбольному турнірі на кубок міського голови Радивилова.

basketНезабаром візьмемо учать у змаганнях на Кубок Співдружності аматорської баскетбольної ліги України. Матчі пройдуть у Львові 21-22 січня, в спорткомплексі Львівського національного університету імені Івана Франка (вул. Марка Черемшини, 31). Заявлені до участі в турнірі команди БК «Stopke-Basket» (Київ), БК «Суворий Філ» (Київ), БК «Магнат» (Рівне), БК «Львів», БК «Elite club» (Львів), БК «Тернопіль», БК «Одеса» і наша команда. Баскетбольний клуб «Радивилів» чекає вашої вболівальницької підтримки. Контактний телефон 0639314127.

Андрій Мамчур, тренер. (З пошти Радивилів.info).

Радивилів, басктбол basketbol-4 basketbol-5 Радивилів, баскетбол

Теги:

Редактор

Редактор

головний редактор Радивилів.info

Можливо, Вам це сподобається...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

До відома:

ПРАВОСЛАВНИЙ КАЛЕНДАР НА 2017 РІК
НАТИСКАЙ!

Зверніть увагу: