Радивилівські новини – короткі повідомлення

У середу, 15 лютого, в Радивилові, у парку імені Т.Шевченка (алея Слави) о 14 годині розпочнуться поминальна панахида та мітинг-реквієм, приурочені Дню пам’яті воїнів, які загинули у війні в Афганістані.

⇒На черговій сесії Радивилівської районної ради, зокрема, заслухано звіт голови ради В.Кондика про його діяльність за 2016 рік, затверджено список присяжних, внесено зміни до районної Програми військово-патріотичного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних Силах України та інших військових формуваннях на 2016 – 2020 роки.

⇒Радивилівська міська рада оголосила конкурс на заміщення вакантної посади начальника фінансово-економічного відділу. Вимоги до претендентів: повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом на державній службі або в органах місцевого самоврядування не менш як п’ять років, досвід роботи на керівних посадах не менш як три роки.

⇒«Ілюстрували» кулінарну книгу» – замітка під такою назвою в парламентській газеті «Голос України» за 9 лютого розповіла про участь учнів Радивилівського професійного ліцею у підготовці до друку книги про старовинні волинські страви, матеріали для якої зібрав Центр дослідження та відродження Волині.

⇒У селі Козин Радивилівського району 57-річний житель села Гранівка незаконно зберігав при собі у ручній поклажі майже 20 грамів наркотичної речовини – канабісу. Чоловік, коли його зупинили правоохоронці, добровільно видав цю речовину. Поліцейські розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Відповідно до санкції статті зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до трьох років.

(За матеріалами Інтернет-видань).