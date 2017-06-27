Юна радивилівська школярка зачарувала Грецію

27 червня в Радивилові, в читальному залі центральної бібліотеки, відбудеться засідання «круглого столу», присвячене Дню Конституції України. Початок о 14 год.

⇒Нещодавно поблизу села Новоукраїнське Радивилівської об’єднаної територіальної громади відбулася страйкбольна тематична реконструкція за мотивом військових подій в Афганістані 1979 – 1989 років. Організувала захід місцева команда «Ш.Т.У.Г.» (керівник Руслан Бормовий).

⇒Школярка Катя Гузінська з Радивилова здобула своє чергову перемогу – цього разу на міжнародному конкурсі дитячої краси, який проходив у Греції (курортне місто Анавіссос неподалік від Афін). Каті вручено корону переможниці. Дівчина перейшла в сьомий клас Радивилівського НВК “Загальносвітня школа №2 – ліцей”, повідомлено на сторінці «Радивилів – Radyvyliv» у Фейсбуці.

⇒На 2 липня в Радивилові намічені обласні відбіркові змагання на чемпіонат України за програмою «Street workout». Початок о 17 год.

Викристані знімки групи “ВИДИВО”.