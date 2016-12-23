Радивилівські новини: короткі повідомлення

Пункти обігріву функціонують при установах соціального захисту населення. Їх облаштували на Рівненщині у 9 районах – Радивилівському, Володимирецькому, Гощанському, Демидівському, Зарічненському, Здолбунівському, Корецькому, Млинівському та Сарненському. Такі центри також діють у містах Дубно, Вараш та Рівне. У Радивилові можна буде звернутися за допомогою, аби запобігти переохолодженню у морозну погоду, за адресою: вул. І.Франка, 13.

На місце судді Радивилівського суду подали кандидатуру судді Демидівського районного суду Дмитра Мельника. Адже в Демидівському районі менше навантаження і наразі там троє суддів. Стільки ж їх працює і на Дубенщині.

На чергову сесію Радивилівської міської ради об’єднаної територіальної громади серед інших виноситься питання “Про затвердження на посаду заступника міського голови». На цю посаду пропонується кандидатура Олександра Пастуха, депутата міськради, в недалекому минулому – голови Радивилівської районної ради.

На сесії Радивилівської міськради має бути затверджено рішення про організацію харчування дітей у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах освіти Радивилівської об’єднаної територіальної громади у 2017 році. Цим займатиметься безпосередньо відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Радивилівської міської ради. Передбачено, що грошові норми харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів на одну дитину на один день складатимуть: для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах, та учнів 1 – 4 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», – 6 грн.; для учнів, батьки яких є учасниками антитерористичної операції, учасниками бойових дій на сході України, – 6 грн. за рахунок коштів місцевого бюджету; для дітей дошкільних навчальних закладів м.Радивилова – 18 грн. (плата способом співфінансування: 60% – батьківська плата, 40% – бюджетні кошти); для дітей сільських дошкільних навчальних закладів – 12 грн. (плата способом співфінансування: 40% – батьківська плата, 60% – бюджетні кошти). Від плати за харчування дітей відповідно до Закону України “Про дошкільну освіту» звільняються певні категорії батьків. Установлюється знижки з плати для батьків за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах сім’ям, які мають трьох і більше дітей, – на 50 відсотків.

Під керівництвом голови Радивилівської районної державної адміністрації Олега Ващука відбулося засідання комісії з питань захисту прав дитини райдержадміністрації. Розглядалися питання щодо надання погодження на відрахування неповнолітньої із числа студентів коледжу; надання дозволу на оформлення договору дарування квартири, у якій проживає малолітня дитина; надання дозволу на продаж житла, яке належить неповнолітній; затвердження індивідуальних планів соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, що опинились у складних життєвих обставинах.

(За публікаціями ЗМІ і сайтів міськради та РДА).