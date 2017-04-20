Радивилівські новини – короткими повідомленнями

Виставка-вернісаж великодніх пасок була організована в Крупецькій сільській раді Крупецької об’єднаної територіальної громади (ОТГ) бібліотекарем публічно-шкільної бібліотеки села Крупець О.Бугайкіною та діловодом загального відділу Є.Олійник. Принесені на вернісаж паски та крашанки вирішили передати на гостину тим, хто проживають у Радивилівському відділенні стаціонарного догляду. Сільський голова В.Мошкун та діловод Є.Олійник доставили у відділення святкову випічку та привітали проживаючих зі святом Пасхи, повідомив сайт Крупецької ОТГ.

⇔У неділю, 30 квітня, на стадіоні в селі Підзамче Радивилівської ОТГ відбудеться футбольний турнір, присвячений пам’яті трагедії на Чорнобильській АЕС. Початок – о 10.30 год.

⇔Напередодні Пасхи працівники Радивилівського соціального центру спільно з благодійниками відвідали Вербську санаторну школу-інтернат, куди відвезли солодощі для вихованців. А для сім’ї з села Дружба (Радивилівської ОТГ), де проживають троє дітей, двоє з яких мають вади здоров’я, подарували телевізор.

⇔У клубі села Добривода Козинської ОТГ відбулись показові навчально-тренувальні заняття з Кіокушин карате. Цьому виду спорту навчає Рудольф Гільдерман, житель села Добривода, який проводить заняття на громадських засадах. Навчаються 20 чол, (хлопці та дівчата віком від 10 до 17 років). Тренування проходили під керівництвом заслуженого тренера України Олега Лесика із м.Дубна. Із словами подяки та вітаннями виступили сільський голова Козинської об’єднаної територіальної громади Юрій Костюк та в.о.старости сіл Добривода, Станіслави, Підвисоке Ганна Дзьобак. Цього ж дня в клубі проведено змагання з шашок, шахів та більярду. Переможцям змагань вручено нагороди від Козинської ОТГ, інформує сайт громади.

⇔30 квітня в Радивилівському будинку культури відбудеться концерт хореографічних колективів «Калейдоскоп», «Нюанс», «Подих Сходу», «Гран-прі+», «Театру танцю «Радик». Початок о 16 год. Вхід – 25 грн.