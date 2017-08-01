Радивилівські новини в короткому викладі

Під час колегії Рівненської ОДА нещодавно представили результати моніторингу соціально-економічного розвитку районів та міст Рівненщини за І півріччя 2017 року. Так, лідерами за сукупністю тринадцяти показників визначено Радивилівську, Сарненську та Зарічненську райдержадміністрації. Зокрема, в Радивилівському районі одні з найвищих темпів зростання обсягів реалізації промислової продукції (у 1,5 раза більше), суттєве нарощування обсягів виробництва сільгосппродукції (на 21,2 відсостка).

Тривають звітні концерти учасників художньої самодіяльності сільських клубних закладів Радивилівського міського будинку культури. Такі концерти вже відбулися в Гаях-Лев’ятинських, Підзамчому і Перенятині.

Віталій Мошкун, Крупецький сільський голова об’єднаної територіальної громади Радивилівщини, взяв участь у складі делегації керівників місцевого самоврядування Рівненщини в конференції у Запоріжжі на тему: “Стан та перспективи реформування системи надання адміністративних послуг. Децентралізація у сфері повноважень у сфері надання адміністративних послуг”.

У Радивилівській ОТГ проводиться огляд готовності закладів освіти, культури, туризму, молоді та спорту до нового 2017/2018 навчального року та до функціонування в осінньо-зимовий період. Цим займається комісія, що складається із спеціалістів міської ради та її структурних підрозділів.

Вихованці Радивилівського міського будинку школяра беруть участь у Всеукраїнській виставці-конкурсі образотворчого та декоративного мистецтва “Знай і люби свій край”. Цьогоріч 6 творчих робіт наших вихованців прикрашали полиці виставки, а робота Домініки Чупіної, вихованки гуртка “Гончарик” (керівник О.Андріїшин), отримала перше почесне місце.

2 серпня на території біля приміщення КП «Комунальник (м.Радивилів, вул. Кременецька, 52) з 11.00 до 16.00 год. буде надавати послуги мобільний сервісний центр Регіонального сервісного центру МАС України в Рівненській області.

Радивилівський військовий комісаріат (вул. Садова, 4) проводить відбір кандидатів на військову службу за контрактом. Довідки за тел. 4-11-48; 4-11-45.