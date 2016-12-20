Радивилівські переможці обласного фестивалю

АВТОР · Грудень 20, 2016Переглядів 86

Представники Радивилівського району не залишилися непоміченими в обласному фестивалі сільських колективів аматорської творчості «Таланти твої, Рівненщино!». У Рівненському Радивилів, у залі будинку культуриоблмуздрамтеатрі в заключному концерті переможців виступили понад 300 артистів у вокально-хоровому, музичному, хореографічному та театральному жанрах аматорського мистецтва.

Фестиваль виявив багато нових, яскравих талантів. Серед них -дитячий вокальний ансамбль села Козин Радивилівського району.

До числа переможців потрапило вокальне тріо клубу села Опарипси  Радивилівського району  – у складі Ганни Мартинюк, Олесі Галич та Галини Волянюк.

Вітаємо вас, талановиті і окрилені! Нових вам творчих здобутків!

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Тарас Грушівський

Тарас Грушівський

кореспондент

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