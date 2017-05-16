Радивилівські учні вивчають історію Рівненщини

Нещодавно семикласники Радивилівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа №1 – гімназія» побували в Культурно-археологічному центрі «Пересопниця» (Рівненський район) та в Рівненському обласному краєзнавчому музеї. Дорогою завернули й до Шевченкової криниці біля села Пустоіванного Радивилівського району, де, за перекзами, 1846 року був Тарас Шевченко.

Пересопниця відома тим, що там 1561 року в монастирі Різдва Пресвятої Богородиці було завершено працю над створенням національного символу українців — Пересопницького Євангелія. Діти ознайомилися з історичною спадщиною рідного краю, дізнались багато цікавого про славне минуле Рівненщини, повідомив сайт НВК (знімки – з сайту).