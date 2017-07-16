Радивилівські велосипедисти – на Почаївській горі

Сьогодні, 16 липня, День міста святкує Почаїв Тернопільської області. Особливою подією, на яку запрошувалися велосипедисти звідусіль віком понад 14 років, стали аматорські змагання «Почаївська гора-2017». Крос-кантрі веломарафону (на дистанціях 25 км та 50 км) за ретельно спланованим маршрутом із значними перепадами висоти зацікавив і радивилівців.

У змаганнях успішно виступили Ігор Левчук, Тарас Яловенко і Степан Мелих (Радивилів).

Ігор Левчук свої враження на сторінці у Фейсбуці сформулював коротко: «Дякую радивилівським хлопакам (Степан Мелих та Taras Yalovenko) за компанію у доланні кросу кантрійного веломарафону «Почаївська гора-2017». Вперше, за історію участі у різних стартах, спробував себе у класі «еліта» (тобто «коні»), результат – 2:07:34 – 50 км. Болота наївся вдосталь, підйоми долав на 20+».

Організатори події – ГО “Почаївська група” спільно з будинком дитячої творчості та спорту м.Почаєва, під патронатом Почаївської міської ради та за підтримки спонсорів (серед яких – наша фірма Крупецького молокозаводу «РадиМо»).