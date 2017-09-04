Радивилівський баскетбол – серед кращих не лише в області

За минулий рік баскетбольний клуб «Радивилів» взяв участь більш як у 10 різноманітних змаганнях та турнірах. Зокрема, в Кубку співдружності, що відбувався у Львові під егідою Аматорської баскетбольної ліги України, наша команда показала достойний результат, поступившись лише БК «Львів» з рахунком 49:57. Також ми брали участь у відкритій першості Рівненської області з баскетболу, де було понад 20 команд. Подолавши у груповому етапі команду з Дубна, наші баскетболісти у півфіналі групи «Південь» зустрілися з командою БК «Нетішин» і переконливо перемогли з різницею у 20 очок. У фінальному поєдинку нам протистояла команда БК «Остріг», але й цього разу ми перемогли – з рахунком 80:50, що дало нам можливість зіграти у фіналі чотирьох. На жаль, поступились лише 5 очками команді «Балтікхауз» із Рівного, як з’ясувалось пізніше, майбутньому чемпіонові області.

Нашою командою був здобутий кубок у Млинові, де в фіналі радивилівці перемогли місцеву команду з різницею у 30 очок.

24-25 серпня БК «Радивилів» взяв участь у відкритому кубку Рівненської області з баскетболу, у якому боролися команди БК «Львів», «Житомир», «Водник» (Рівне). Поступившись у півфіналі команді БК «Львів», наші хлопці здобули перемогу в грі за третє місце з командою БК «Водник» з рахунком 76:50. Наші гравці, крім кубка і грамот, отримали схвальні слова від президента БК «Рівне» Сергія Ліщука та головного судді змагань Ігоря Труша. В той же час збірна команда Рівного та Радивилова у баскетболі 3х3 у Києві здобула срібні нагороди Чемпіонату України, поступившись у фіналі лише киянам (протягом двох місяців у цих змаганнях взяли участь більше 300 команд).

Честь радивилівського баскетболу захищали С.Варфалюк, А.Тарасюк, В.Рабуш, Д.Чиж, П.Налєво, М.Додь, А.Бортник, А.Фомін, В.Мельничук, Д.Сотник, В.Федорчук, А.Кашубович, Д.Тютюник і я.

Команда існує за підтримки Сергія Варфалюка, є розуміння проблем розвитку баскетболу на Радивилівщині у керівництва Радивилівськокої ОТГ (відкрито відділення баскетболу у КДЮСШ, розроблено план розвитку баскетболу). Також велика подяка підприємцю Олександру Левицькому, який не тільки допомагає фінансово, а й сам є гравцем та палким нашим уболівальником. За нашу команду їздить уболівати також депутат обласної ради Микола Руцький.

Напередодні Дня фізичної культури і спорту БК «Радивилів» хоче привітати зі святом та подякувати нашим першим вчителям, які навчили нас робити перші кроки в баскетболі : Ю.С.Марковичу, М.А.Бороденку, Д.О.Дмитруку, М.Л.Медведю, І.О.Суходольському. Ми обіцяємо вам, що і надалі будемо достойно представляти Радивилівщину.

Андрій Мамчур, тренер команди.

Знімки з архіву Радивилів.info: