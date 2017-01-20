Радивилівський фестиваль колядок та щедрівок

«Неба і земля нині торжествують» – так називався в Радивилові проведений 20 січня, наприкінці Новорічно-Різдвяних свят, фестиваль пісень колядницько-щедрувального циклу, в якому виступили на центральній сцені міста творчі колективи Радивилова і сіл Радивилівської об’єднаної територіальної громади.

Мороз на вулиці стояв ніби й невеликий, але сира, вітряна погода ускладнювала виступи самодіяльних артистів. Добре хоч для дітей-щедрувальників не було небезпеки застудитися – батьки дбайливо вкутали їх у відповідний одяг. А взагалі святкове дійство принесло чимало приємних хвилин радості і глядачам, і учасникам концертної програми.

Фоторепортаж Володимира Ящука можна переглянути тут:

http://photo.i.ua/user/8173326/486726/?p=0&r=6948552