Радивилівській і Крупецькій ОТГ – по 3,5 мільйона

Представники об’єднаних громад Рівненщини зібрались на підготовчий семінар «Актуальні питання підготовки проектів до Державного фонду регіонального розвитку та використання коштів субвенції на розвиток інфраструктури об’єднаних територіальних громад».

З державного бюджету для об’єднаних громад Рівненської області передбачили на розвиток понад 64 мільйони гривень. Ці кошти розподілені на 18 ОТГ, що вже створені на Рівненщині впродовж останніх двох років.

Минулоріч таку ж підтримку мали 5 ОТГ. Тоді на свої проекти вони отримали 25 мільйонів гривень. Але при підготовці проектів та під час їх реалізації громади мали деякі проблеми, тому такий навчальний семінар має допомогти уникнути подібних помилок. До того ж, отримані знання та виявлені проблеми вже сьогодні значно пришвидшать процес отримання коштів та реалізацію задумів.

Заступник голови Рівненської ОДА Ігор Тимошенко вкотре нагадав, що гроші будуть спрямовані на будівництво, реконструкцію, ремонт доріг і вулиць, тобто на розвиток. «Субвенція може також бути використана на розроблення проектної, містобудівної та планувальної документації. Минулого року усі 5 громад успішно пройшли цей шлях, та вчасно освоїли кошти», – зазначив Ігор Тимошенко.

Фахівці та експерти з економічного розвитку детально розповіли, які нині є вимоги до планів соціально-економічного розвитку громад. А також про порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури ОТГ. Власним досвідом використання субвенції поділилися Клесівська та Крупецька громади.

Кошти розподіляються за відповідною формулою, тож найбільше матиме Млинівська громада – майже 7 мільйонів гривень. Миляцька отримає трохи більше 6 мільйонів, а Клесівській нададуть понад 5 мільйонів гривень. Орієнтовно по 4 мільйони отримає Деражненська, Локницька і Козинська ОТГ. Шість громад – Радивилівська, Смизька, Висоцька, Мирогощанська, Крупецька та Острожецька матимуть у середньому по 3,5 мільйони. Найменші громади отримають відповідно менше: 1-2 мільйони направлять для Бабинської, Бугринської, Підлозцівської, Привільненської, Боремельської та Пісківської ОТГ.

Повідомляє проект ПУЛЬС, Рівненського відділення АМУ.