Радивилівський район: до факту – факт

У Радивилівському міському історичному музеї, в рамках циклу персональних виставок «Сіячі добра і знань», відбулася творча зустріч з радивилівським краєзнавцем і поетом, ветераном афганської війни, викладачем професійного ліцею, депутатом міської ради Василем Ярмусем.

З 13 по 17 листопада соціальні працівники «мобільного офісу» консультуватимуть жителів сільських та селищних рад Радивилівського, Дубровицького, Зарічненського, Корецького, Млинівського та Сарненського районів. У «мобільних офісах» можна дізнатися про призначення субсидії, соціальних допомог, надання пільг, встановлення статусу багатодітної сім’ї, нарахування пенсії, соціальний захист переселенців, учасників АТО та членів їхніх сімей.

Як повідомив Радивилів.info керівник Дубенської місцевої прокуратури Василь Мартинюк, за процесуального керівництва Дубенської місцевої прокуратури 40-річному жителю Радивилівського району повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, що передбачене ч.1 ст.121 КК України (дії кваліфікуються як спричинення умисного тяжкого тілесного ушкодження, небезпечного для життя в момент заподіяння). Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний під час бійки завдав ножове поранення у живіт чоловікові, до якого приревнував свою колишню співмешканку. Потерпілого після інциденту було доставлено в реанімаційне відділення лікарні, його життя вдалося врятувати. За ініціативи прокуратури 23.10.2017 Радивилівським районним судом обрано підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За вчинення цього злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

У Рівненському Центрі розвитку місцевого самоврядування пройшов семінар «Повноваження та статус старости в ОТГ». У ньому, зокрема, взяли участь в.о. старост сіл Михайлівка, Засів, Ситне, Гайки-Ситенські, Карпилівка, Табачуки, Коти, Боратин, Гоноратка, Довгалівка Віктор Маркович, Григорій Матюшок та Ігор Шанковський.

У Козинській публічно-шкільній бібліотеці з нагоди 70-х роковин початку проведення радянської операції «Захід» пройшла історична година «Трагедії українського народу» з учнями Козинського НВК «Школа-колегіум».

На обласному фестивалі-конкурсі української патріотичної пісні «Поліська січ» Уляна Бабак, юна вихованка центру творчості «Креатив» Крупецької сільської ради, з піснею «Запалю свічу» виборола друге призове місце у своїй віковій категорії.

До Міжнародного дня анімації, який відзначався нещодавно, аніматори з різних куточків України підготували ролик на честь 90-ї річниці української анімації. Серед авторів цього відеоролика – Тарас Підгірняк з Радивилова.

На виборчій дільниці №560641, що у селі Пляшева Радивилівського району, 104 виборчих бюлетеня з виборів 29 жовтня до Демидівської селищної об’єднаної територіальної громади не підлягають врахуванню, це становить 15% усіх голосів. “Після відкриття переносних виборчих скриньок №1 та №2 не було виявлено контрольного листа, у якому зазначається номер виборчої скриньки, час виходу членів виборчої комісії для проведення голосування виборців за місцем перебування, кількість отриманих бюлетенів окремо по кожному виду виборів, прізвище членів ДВК, яким надані виборчі бюлетені”, – пояснили в Громадській мережі ОПОРА. Спостерігачі нагадали, що визнання навіть великої кількості бюлетенів такими, що не підлягають врахуванню, не тягне за собою визнання виборів на виборчій дільниці недійсними.

3-го листопада (п’ятниця) в залі колишнього кінотеатру імені П.Стрижака в Радивилові пройдуть заходи з нагоди Дня працівників соціальної сфери.