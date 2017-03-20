Радивиловом багато хто цікавиться. Чому б і ні?

Радивилівська поетеса Галина Гнатюк взяла участь у зустрічах з читачами під час «Книжкової толоки» в місті Миколаїв Львівської області. Рівненщину також представляли письменники Микола Тимчак і Антон Мельник. Побувала на «толоці» і книголюб з Радивилова Марія Браславець.

⇔Тарас Підгрняк опублікував у Фейсбуці перелік WEB-ресурсів, присвячених Радивилову (з адресами):

— САЙТИ —

РАДИВИЛІВ.info http://radyvyliv.info/ – Інтернет-видання міста Радивилів. Автори: Володимир Ящук, Василь Семеренко, Тарас Грушівський, Степан Мелих, Nataly Melykh та ін.

Радивилів.net http://radyvyliv.net/ – інформаційний портал міста Радивилів. Автори: Антон Стецко, Сергій Росоловський.

http://radyvylivrada.gov.ua/ – сайт Радивилівської міської об’єднаної територіальної громади.

— СПІЛЬНОТИ —

facebook.com:

«Радивилів» – спільнота радивилівців (понад 1400 учасників). Автор: Валерій Гілюта.

“РАДИВИЛІВ – RADYVYLIV” – спільнота радивилівців (понад 600 учасників). Автор: Володимир Ящук.

“Радивилівські балачки” – спільнота радивилівців (понад 400 учасників). Автор: Alexander Grynchuk.

“Радзивілів” – спільнота радивилівців(>240).

vk.com:

“Оголошення Радивилів” – спільнота радивилівців (>4 300). Автор: Олександр Пасічник.

“Це Радивилів, крихітко…” – спільнота радивилівців (>2 800). Автор: Микола Радзивіл.

“Радивилів” – спільнота радивилівців (>2 600). Автор: Василь Маркович.

“Радивилів” – спільнота радивилівців (>1 600). Автори: Олег Приступа, Валерій Гілюта.

ok.ru:

“Радивилів – моє місто” – спільнота радивилівців (>2 800). Автор: Тарас Підгірняк.

“Радивилівський професійний ліцей” – спільнота усіх, хто має чи мав відношення до місцевого професійного ліцею (>100). Автор: Вадим Салійчук.

— СТОРІНКИ —

facebook.com:

”Видиво” – мистецьке об’єднання з міста Радивилів.

”Радивилів і Радивилівщина – краєзнавство” – історія Радивилівщини. Автор: Володимир Ящук.

”Радивилівський історичний музей” – події міського музею. Автор: Олеся Шикало.

”SLAVA” – радивилівська громадська організація волонтерів. Автор: Ірина Перетятко-Довгаль.

”Майстриня” – сторінка магазину рукоділля.

”Центр дослідження і відродження Волині” – сторінка організації (керівник Володимир Дзьобак (Volodimir Dzobak).

“Серпанок” – сторінка ткацької крамниці.

—ФОРУМ—

http://forum.radyvyliv.net/ – форум “Радивилівські балачки”. Автор: Alexander Grynchuk.

⇔Іван Ковальчук на сторінці «Радивилів» знайомить з учасниками західноукраїнського параду команд КВН – у зв’язку з наміченим на 1 квітня виступом у Радивилові найкращих команд Рівного, Львова і Тернополя.

⇔На ставу Молодіжному, що нині заповнюється водою (Радивилів), з’явилися білі лебеді – пара і одинак, котрий плаває окремо оддалік.

Для заставки використано фрагмент фото мистецького об’єднання “Видиво”.