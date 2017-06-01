Реабілітаційний центр при Радивилівській лікарні

Відбулося відкриття у терапевтичному (колишньому) відділенні Радивилівської лікарні реабілітаційного центру для дітей з певними обмеженими можливостями.

Виступили голова Радивилівської райдержадміністрації, депутат міської ради Олег Ващук і народний депутат України Олександр Дехтярчук. Йшлося про важливість цієї структури для життя міста, району.

Поки що центр функціонуватиме при райлікарні. Головний лікар, депутат районної ради Федір Стецюк пообіцяв для дітей лікувальну фізкультуру і масаж, а також лікаря-невропатолога, який опікуватиметься дітьми. О.Дехтярчук пообіцяв і надалі особисто фінансово допомагати центру, теперішній його внесок – замінили вікна (на енергозберігаючі) і двері.

Міський голова Радивилова Микола Карапетян, порадившись із Крупецьким і Бугаївським сільськими головами Віталієм Мошкуном і Валентином Креселюком, пообіцяв скооперувати кошти для утримання штатного фахівця-реабілітолога центру, який би безпосередньо займався з дітьми.