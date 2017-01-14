Рекордна кількість читачів у Радивилів.info

У ці новорічно-святкові дні, коли люди мають більше часу посидіти в Інтернеті, неабияк зросла й відвідуваність сайту нашого видання Радивилів.info.

Лічильники внизу сторінки дають змогу переконатися: щоденна (!) кількість переглядів наших публікацій зросла майже до 40 тисяч, наприклад, учора кількість переглядів склала більше 38 тисяч, причому 28,5 тисячі з них – це так звані унікальні відвідувачі, кожен з яких заходив зі своєї IP-адреси на наш сайт один раз за день, тобто ніякого навмисного накручування кількості не було. Кожний користувач вважається унікальним, якщо при заході на сайт його комбінація даних (IP-адреса, браузер, реєстраційні дані) відрізняється від інших.

Зрозуміло, що свята викликають підвищений інтерес до матеріалів саме святкової тематики. Скажімо, від свята Миколая дотепер нашу сторінку «Щедрівки, посівалки, засівалки, колядки нашого краю» відвідали читачі з усіх усюд понад 100 тисяч (сто тисяч) разів. Такого показника за кілька років існування Радивилів.info досягнуто вперше.