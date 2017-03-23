Ремонтують міст біля ставу Лев’ятинського

Ця новина може здатися дріб’язковою. Але не для тих, хто живуть у цій частині Радивилова, при межі міста з селом Лев’ятином. Та й ті, хто раніше приходили сюди влітку з дітьми до ставка на відпочинок, не раз ремстували на погане загородження містка, особливо з боку вулиці Набережної, де – до всього – й висота неабияка. Знали про проблему і в міській раді.

І ось сьогодні тут узялися за ремонт. Зварено металеві конструкції перил. Є надія, що подбають і про загальний стан мосту. До речі, на ставу Лев’ятинському відновлює свою роботу товариство рибалок “Поплавок», яке очолює М.Ф.Котюк, сьогодні, 23 березня, став знову зарибнили. Слід нагадати, що в 2015 році, після зникнення води в руслі річки Слонівки і висихання ставу, тут провели значні роботи з розчистки дна, впорядкування берегів.