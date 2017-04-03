Резонансне вбивство адвоката в Дубні

Заступник начальника Головного управління Національної поліції Сергій Волков зазначив, що наразі правоохоронці розшукують сина пораненого 1 квітня В’ячеслава Чайки, який, скоріше за все, і стріляв у свого батька та в 43-річну адвокатку Віту Шаблій. Жінка загинула.

“За словами пана Волкова, слідчі дії тривають. Відомо, що вбивця здійснив чимало пострілів. У Віту Шаблій стріляв зблизька. Поранення було у шию та груди.

У В’ячеслава Чайки, який наразі у тяжкому стані в лікарні, бокові поранення грудної клітки та живота. За словами пана Волкова, куля зачепила діафрагму.

У будинку на вулиці Жуковського у Дубні, де сталося вбивство, за даними поліції, свого часу жив колишній правоохоронець В’ячеслав Чайка зі своєю першою дружиною. Наразі у будинку ніхто не мешкав, пан Чайка лише навідувався до нього, аби підтримувати господарство.

29-річний Ігор Чайка, який нібито стріляв учора, є сином пораненого від першого шлюбу. Окрім того, він є прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, прокуратури Тернопільської області. Чоловік одружений, має сина та мешкає у Тернополі.

Зазначимо, що у Віти Шаблій та В’ячеслава Чайки також є спільний 18-річний син.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом умисного вбивства. Основна версія — неприязні стосунки у родині”, – написало “Рівне вечірнє”.

Додамо, що Віта Шаблій свого часу була кандидатом на посаду міського голови Дубна від ВО “Свобода”. http://galinfo.com.ua/news/rezonansne_vbyvstvo_vity_shabliy_v_dubno_256503.html