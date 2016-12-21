Результативний турнір з міні-футболу

АВТОР · Грудень 21, 2016Переглядів 53

У спортзалі Радивилівського НВК «Школа №2 – ліцей» відбувся турнір з міні-футболу за участю команд учасників АТО, працівників Радивилівського відділення поліції, районного сектора futbol-miniдержавної служби з надзвичайних ситуацій та групи здоров’я «Аматор». Змагання проходили за системою «кожен з кожним» в одне коло, всього відбулося шість матчів, разом було забито 38 голів, що становить 6,3 гола за одну гру.

Цікавий футбол продемонстрували всі гравці, але перемогу здобула команда «Аматор» у складі Лівінюка Ярослава, Павлюка Івана, Галанджовського Олексанра та Марковича Віктора, які обіграли всі інші футбольні колективи. Друге, третє та четверте місця посіли команди: «Поліція», «Тюльпан»(учасники АТО), «Блискавка» (служба надзвичайних ситуацій).

Команда-переможець нагороджена кубком та дипломом, а команди-призери відзначені дипломами відповідних ступенів.

 Микола Тацій. (З пошти Радивилів.info).

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