Річка Слонівка дотекла до Радивилова. ФОТО

Спішимо повідомити читачів, які в ці дні не прогулювалися лугами-берегами, що річка Слонівка біля Радивилова, нарешті, наповнюється водою, яка надходить зі сторони села Немирівки. Як-не-як, раніше її живила тільки маленька річечка Лев’ятинка. Ці знімки зроблені 13 березня надвечір мобільним телефоном, якість препогана, але все ж вони дають певне уявлення про стан тутешніх водойм і русла річки. Ставок при в’їзді в місто зі сторони Немирівки, при польовій вулиці, ще ледве-ледве поблискує водою, але є вона і на лузі на протилежній від автотраси стороні.

Немирівський ставок уже достатньо заповнений, вода звідти надходить у русло Слонівки. Отож біля містка до Лев’ятинського кладовища і коло залізничного мосту можна побачити, що річка виходить з берегів, і це не може не втішати. Адже заповнюється Лев’ятинський став, є надія й на заповнення ставу Молодіжного.

Русло річки Слонівки від Немирівки. Немирівський став. Річка Слонівка біля містка до Лев’ятинського кладовища (вгорі) і біля залізниці.