Річка Слонівка і стави в очікуванні заводнення

Обезводнення річки Слонівки і ставів при ній нікого не залишало байдужим, однак людина безсила перед закономірностями природи – все-таки далися взнаки два роки без суттєвих опадів. Хоча й нашого негативного впливу на екологію заперечувати не варто. Спроби розчищати замулені джерела відчутного ефекту не принесли.

І ось цьогорічна доволі сніжна зима вселила певну надію: не тільки талими водами наповнилися пересохлі русла, подекуди з’явилася вода в джерелах, наповнюючи потічки – притоки Слонівки. Почав заповнюватися водою став Молодіжний біля Радивилова, головним чином самопливом – завдяки проритому ентузіастами від русла річки каналу. Про це ми писали в блозі «Більше двох років річка Слонівка була… без води»

Однак тріумфувати, звичайно, ще рано. Ці знімки зроблені 2 березня і дають достатнє уявлення, що води поки що дуже мало. Висохлі за два роки русло річки і днища ставів чимало вологи вберуть для відновлення нормального стану.

До того ж досі зі сторони Лев’ятинського ставу річка майже не тече, цей став, дно якого було масштабно розчищене у 2015 році, залишається з мізерною кількістю води, адже під залізничним мостом Слонівки досі немає – користуючись весняною нагодою, люди намагаються заповнити розташовані вище за течією стави в Перенятині, Батькові і Немирівці. Навіть приватні сажавки в прирічкових дворах, як правило, ще залишаються порожніми.

Отож Слонівку сьогодні живлять в основному досить потужні джерела «Танкового озера» на околиці Лев’ятина. Воно й справді заповнене по вінця, що й відродило річечку Лев’ятинку, котра протікає біля приміського табору відпочинку школярів “Веселка». Між тим традиційного в повеневі роки весняного повноводдя в Лев’ятині зі сторони Гаї-Лев’ятинського лісу немає. А інших повноводних джерел у цьому регіоні й не спостерігалося (деякі є, як, наприклад, біля ставу колишнього Радивилівського фурнітурного заводу, проте це на баланс водопостачання Слонівки впливає несуттєво).

Ось така ситуація. Залишається надіятися на краще.

Фотографував Володимир Ящук. (Окремі знімки – з мобілки).

Угорі – став Молодіжний біля Радивилова, внизу – став Лев’ятинський. Під залізничним мостом річки нема, внизу – русло в сторону ставу Лев’ятинського. На нижніх знімках: так виглядає сьогодні “Танкове озеро” біля села Лев’ятина. До речі, “Танковим” його називають після того, як 2009 року тут безуспішно шукали нібито затонулий німецький танк часів війни.