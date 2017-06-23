Рівненські школярі змагаються у козацькому гарті

Змагання відбуваються в селі Пляшева Радивилівського району, на території Національного історико-меморіального заповідника «Поле Берестецької битви». Фестиваль «Козацький гарт» поєднує виховання здорового способу життя із національними традиціями та культурною спадщиною українського народу.

Учасники «Козацького гарту» змагаються у перетягуванні линви, стрибках у довжину, у конкурсі знавців історії українського козацтва, а ще – беруть участь у майстер-класах. Учні вклонилися Козацьким Могилам, де поховані учасники Берестецької битви 1651 року, побували на екскурсіях у музеї заповідника.

Фестиваль проводиться на Рівненщині вже більше десятка років поспіль. За цей час він встиг стати одним з найулюбленіших спортивно-патріотичних змагань школярів.

(За повідомленням прес-служби Рівненської ОДА).