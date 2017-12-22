“Різдвяна казка” в будинку школяра

Різдво, Новий рік і ялинка – це знайоме з дитинства очікування казки. Засипані снігом знайомі споруди і вулиці виглядають загадково. Саме напередодні Нового ро­ку керівники гуртків декоративно-ужиткового напрямку Радивиліського міського будинку школяра запросили своїх друзів та поціновувачів краси в зимову казку, де навіть найбільші дива стають можливими.

У затишній, світлій та домашній атмосфері відбувся майстер-клас “Різдвяна казка”, під час якого гості мали нагоду познайомитись із техніками святкового оформлення та дизайну оселі.

Майстер-класи педагогів вразили новітністю, професіоналізмом, володінням різноманітними техніками (від старовинних до ультрасучасних), допомагаючи всім присутнім відійти від суєти буденного життя, зануритись у прекрасне, навіть спробувати на дотик справжній дух Різдва.

А керівники гуртків будинку школяра здивували фантазією, уявою, здатністю творити раніше не бачене, умінням нестандартно мислити, висловлювати власні почуття та думки засобами творчості. Ківельова В.Д., Андриїшин О.Г, Дорошук З.М., Кравчук М.В., Довгалюк О.М. та Мельничук О.Р. ніби закликали: “Відпочиньте! Відірвіться від проблем, які нас оточують! Прикрасьте світ своїми руками… і він стане кращим!”

(З пошти Радивилів.info).