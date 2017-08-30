Розумний вибір: сталеві і алюмінієві радіатори

При слові “будинок” ми завжди маємо на увазі тепло, затишок і комфорт. Адже будинок, у якому нам незмінно хочеться залишатися, холодним бути не може. Комфорт будинку багато в чому залежить від вибору радіатора опалення, однак, заходячи в спеціалізовані інтернет-магазини, а також виходячи з того, що представлено на українському ринку продукції, непідготовлений покупець цілком може розгубитися. Ця стаття і викладена нижче інформація дозволять зорієнтуватися і розібратися в тонкощах вибору радіатора опалення.

По-перше, не женіться за дешевизною – у випадку з радіатором ви тільки програєте і він прослужить вам недовгий проміжок часу.

По-друге, враховуйте адаптованість конкретного виду до технічних умов опалювальної системи саме вашого житла. Для квартири з центральною опалювальною системою підійде один вид радіатора, для приватного будинку з автономним опаленням необхідно буде підібрати інший варіант.

Отож-бо чому зараз мова піде про сталеві і алюмінієві радіатори? Це пов’язано з нашою централізованою системою опалення, яка переважає в більшості міських квартир. Для вітчизняної системи опалення характерні зростання високої температури і тиску, а також можлива поява гідроударів. Такі несприятливі умови експлуатації призводять до того, що міським жителям необхідно турбуватися про придбання нагрівальних приладів високої міцності. Вони також повинні мати невеликий гідравлічний опір.

Отже, про сталеві і алюмінієві радіатори опалення. Розглянемо по черзі.

Сталеві батареї бувають двох видів – панельні і трубчасті. Вони різні за зовнішнім виглядом і іншими характеристикам. Сталеві мають досить високу тепловіддачу, вони міцні завдяки своїй нехитрій конструкції. Однак вони також чутливі до гідравлічних ударів, тому їх встановлюють у будинках з індивідуальним опаленням. Для централізованого опалення вони не підходять також з огляду на швидке внутрішнє іржавіння. Панельні радіатори складаються із сполучених по периметру зварених швом профільованих пластин зі сталі. Серед плюсів таких радіаторів – невисока вартість і різноманітність форм та розмірів. Трубчастим також характерна різноманітність у плані вибору. Вони легко миються, не псуються від корозії. Плюси і мінуси такого виду радіаторів не відрізняються від переваг і недоліків панельних батарей.

Для алюмінієвих радіаторів характерною є висока тепловіддача. Вони мають відносно невелику вагу, відрізняються елегантністю зовнішнього вигляду і порівняно невисокою вартістю. Мінусом, на який варто звернути увагу під час вибору, є уразливість до корозії. При наявності високоякісного теплоносія і відсутності мідних елементів такі батареї кородувати не будуть. У протилежному ж разі вони можуть просто лопнути. Можна встановити клапан спуску повітря задля уникнення цього. Алюмінієві радіатори також чутливі до гідравлічних ударів. Дуже добре підходять вони для малоповерхових житлових будинків з автономною системою опалення та низьколуговими («низкощелочными») теплоносіями.

На прикладі статті ви переконалися, що кожен із двох видів радіаторів має свої відмінності щодо експлуатації. Для приватних будинків з індивідуальною системою опалення підійдуть два вищезгаданих види батарей, а для централізованих систем опалення правильним рішенням буде придбання якісних алюмінієвих батарей від відомих виробників.

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