Розваги молоді напередодні свята всіх закоханих

Як повідомив сайт Радивилівської об’єднаної територіальної громади, в суботу, 11 лютого, у Радивилові пройдуть заходи святкової розважальної програми, приуроченої до Міжнародного дня всіх закоханих (припадає на 14 лютого; у католицькому світі відзначається як Валентинів день).

Зокрема, в міському центрі культури, дозвілля та мистецтв (колишній кінотеатр) з 14.30 год. розпочнеться концертно-розважальна програма для молоді «Що є кохання?..»

А в міському будинку культури (колишній РБК) на 20.00 год. намічена тематична костюмована розважальна вечірка «На перехресті кохання». Вхід у неординарних костюмах чи їх елементах – вільний. Упродовж танцювального вечора на його учасників чекатимуть ігри, вікторини, «естафета обіймів та поцілунків», пошта для закоханих.

Сміливців, які під час проведення святкових заходів виявлять бажання здивувати свою «другу половинку» урочистим зізнанням у коханні, чекають у міському центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (м.Радивилів, вул. І.Франка, 13, тел. 4-38-39).