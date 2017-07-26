Розводитимуть чистопородних корів

АВТОР · Липень 26, 2017Переглядів 48

Сільськогосподарське підприємство «Ідна», що на Млинівщині, вирощуватиме велику рогату худобу чорно-рябої молочної породи. Адже господарство невдовзі отримає статус племінного репродуктора. Присвоєний Мінагрополітики статус надасть право фермерському підприємству вже з початку осені розводити чистопородних тварин та продавати їх.

ВРХНаразі племінне стадо господарства складається із сотні голів. Тварини відібрані за якісними продуктивними ознаками, у тому числі високими надоями, великим вмістом жиру та білка в молоці.

Загалом на Рівненщині працює близько 30 суб’єктів племінної справи у тваринництві. Серед них – 22 племінні заводи та племінні репродуктори з розведення ВРХ, 3 племінні репродуктори з розведення свиней, по одному племінному птахо- та конерепродуктору.

Також на Рівненщині функціонує одне племінне підприємство, яке займається штучним осіменінням ВРХ.

На Радивилівщині працює племінний бджолорозплідник, а на Острожчині та Млинівщині – по одній племінній пасіці.

Крім того, в області діють 3 племінні репродуктори з рибництва. Зокрема, 2 підприємства у Дубенському та Радивилівському районах спеціалізуються на вирощуванні коропа, а рибне господарство, що у селі Святе на Здолбунівщині,  – форелі райдужної.

Повідомляє прес-служба Рівненської ОДА.

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3 Responses

  1. На Рівненщині розводитимуть чистопородних корів – ПРО РІВНЕ
    Липень 26, 2017

    […] Повідомляє сайт ПРО РАДИВИЛІВ, з посиланням на radyvyliv.info. […]

  2. На Рівненщині розводитимуть чистопородних корів – ВАРАШ СЬОГОДНІ
    Липень 26, 2017

    […] Повідомляє сайт ПРО РАДИВИЛІВ, з посиланням на radyvyliv.info. […]

  3. На Рівненщині розводитимуть чистопородних корів – ПРО ЗАРІЧНЕ
    Липень 26, 2017

    […] Повідомляє сайт ПРО РАДИВИЛІВ, з посиланням на radyvyliv.info. […]

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