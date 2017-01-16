Зі створенням у Радивилівському районі трьох об’єднаних територіальних громад – Радивилівської, Крупецької та Козинської виникла необхідність по-новому інформувати населення про найбільш важливе в житті цих громад. Звичайно, можна використовувати й традиційні засоби масової інформації – місцеві газети, однак усе настійніше входить у наше життя Інтернет, тож чому б не скористатися і його унікальними можливостями.

Веб-сайт Радивилівської громади вже регулярно поповнюється важливою інформацією, зокрема, тут публікуються проекти рішень міської ради, матеріали з сесійних засідань. Деякі замітки про поточні події передруковує наше Інтернет-видання. Активізувався і сайт Крупецької громади, хоча інформації тут могло б бути значно більше.

У ці дні в мережі з’явився і сайт Козинської об’єднаної територіальної громади, розроблений за тими ж принципами, що й сайти сусідніх громад. Поки що тут опублікована найбільш загальна інформація про громаду, але з часом, слід надіятися, і цей сайт відіграватиме помітну роль у житті громади.

Адреси сатів:

Радивилівська міська об’єднана територіальна громада –

http://radyvylivrada.gov.ua/

Крупецька сільська об’єднана територіальна громада –

http://krupetska.gromada.org.ua/

Козинська сільська об’єднана територіальна громада –

http://kozynska-gromada.gov.ua/