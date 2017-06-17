СБУ: на Радивилівщині можливі теракти!

18 червня на території Національного історико-меморіального заповідника «Поле Берестецької битви», що у селі Пляшева Радивилівського району, відбудуться заходи до річниці битви під Берестечком. Захід, повідомляє Служба безпеки України, можуть використати активісти окремих громадсько-політичних структур для порушення громадської безпеки.

Управління СБУ в Рівненській області у взаємодії з іншими правоохоронними органами працюватимуть у посиленому режимі, щоб не допустити дестабілізацію ситуації на урочистостях.

СБУ закликає місцевих мешканців та гостей історико-меморіального заповідника «Поле Берестецької битви» зберігати пильність та дотримуватися заходів безпеки під час перебування у публічних місцях, а також утриматися від участі в несанкціонованих масових заходах суспільно-політичного характеру.

У разі виявлення зброї, вибухових пристроїв або підозрілих предметів, а також маючи дані про прибуття і перебування в регіоні підозрілих осіб, просять звертатися до правоохоронців.

В управлінні СБ України в Рівненській області діє цілодобова телефонна «гаряча» лінія: (0362) 678-606 або на телефон чергового (0362) 62-43-43.

Нагадаємо, що до Пляшевої щороку приїздить чимало політиків, посадовців та відомих в Україні людей. Зокрема, у неділю має бути Патріарх Філарет. http://rivnepost.rv.ua/lenta_msgshow.php?id=77086