Серед кращих в області – агрокорпорація «Крупець»

Аграрії Рівненщини підсумували господарський 2017 рік та визначили лідерів у галузі. Із Днем працівників сільського господарства, яке відзначають у третю неділю листопада, їх привітав голова Рівненської ОДА Олексій Муляренко, зазначивши:

«Цього року аграрії отримали фінансову підтримку з державного бюджету – 4,5 мільйона гривень, а з обласного – 1,2 мільйона. Відбувається модернізація галузі, зростають інвестиції. Аграрії повністю забезпечують жителів області власною продукцією. Вперше за багато років збільшилася посівна площа. Усе це свідчить про те, що сільське господарство на Рівненщині успішно розвивається».

Як повідомила директор департаменту агропромислового розвитку ОДА Надія Переходько, обсяги продукції сільського господарства з початку року зросли на 3,5 % в порівнянні з минулим роком. Найкращими стали товаровиробники Млинівського, Радивилівського та Рівненського районів. А на Поліссі – Березнівщина та Сарненщина.

У цілому за темпами приросту продукції агропромислового комплексу Рівненщина увійшла в 10 найкращих серед усіх регіонів України.

Лідером у галузі молочного скотарства є ПП «Агро-Експрес-Сервіс» Млинівського району. Підприємство випускає майже половину усього молока в області. (Воно має свій відділок і в Радивилівському районі).

У галузі птахівництва передовою є агрокорпорація «Крупець» Радивилівського району. Тут утримується майже половина від усього поголів’я птиці в області.

Найвищих показників у господарській діяльності досягло фермерське господарство «Влада» Млинівського району. Підприємство спеціалізується на виробництві широкого асортименту овочів – більше 10 сортів і видів капусти, моркви, столових буряків, картоплі.

Високу врожайність сільськогосподарської продукції також показали ТОВ СГП ім. Воловикова Гощанського району, ТОВ «Агро-класік» Дубенського району, агрофірма «Камаз-Агро» та ТзОВ «Хавест-Агро» Млинівського району, агрокорпорація «Крупець» Радивилівського району.

Найкращі підприємства за професіоналізм отримали відзнаки Прем’єр-міністра України, Рівненської ОДА та облради.

Повідомляє прес-служба Рівненської ОДА.