Серед лауреатів – радивилівська поетеса

У Народному домі міста Городка на Львівщині відбулося урочисте мистецьке свято з нагоди підбиття підсумків Року письменника Івана Низового на Городоччині і вручення премії І.Низового українським письменникам.

-Городоцькі освітяни створили ціле театралізоване дійство за поезіями Івана Низового. Несподівано і класно зрежисоване! – розповіла цьогорічний лауреат премії імені І.Низового, радивилівська поетеса Галина Гнатюк виданню Радивилів.info. – Не буду детально описувати – це взялася зробити Леся Низова – двигун і промоутер творчості свого батька після його відходу у вічність. Леся ж і подасть у пресу більше світлин з дійства, з детальним описом, хто, де і коли… А я просто ділюся радістю мистецького спілкування. Приємно було зустріти друзів-колег по поетичному цеху – Любов Бенедишин, Віру Олеш, невтомно-енергійного Володимира Шовкошитного та добре знайомих господарів Городоччини.

Письменницький десант був представлений вельми солідно, оскільки очільник Львівської НСПУ Ігор Гургула теж брав участь у вечорі. Місцева влада на Городоччині з розумінням сприйняла масштаб творчої особистості Івана Низового і робить все можливе, щоб гідно видати письменницький спадок митця і ознайомити з ним якнайширше коло реципієнтів, а особливо – шкільну молодь.

Цьогоріч аж троє лауреатів – від Рівненської спілки письменників. На жаль, один з ініціаторів та засновників премії – світлої пам’яті Анатолій Олександрович Криловець – ці весни надо передчасно відійшов у засвіти. А дипломи на той час уже були видрукувані і лише чекали на вручення.

– Найближчими днями я маю намір передати нагороди Миколі Тимчаку та вдові А.Криловця, письменниці Наталі Криловець, – зазначила Галина Гнатюк.