Серед важливих питань, винесених на сесію райради

Сьогодні, 2 лютого, на засіданнях постійних комісій Радивилівської районної ради з правових питань, депутатської діяльності та місцевого самоврядування та з гуманітарних питань: охорони здоров’я, освіти, культури, фізичної культури та спорту (засідання проходили під головування Володимира Кондика) депутати рекомендували розглянути на наступній сесії звіт голови райради та ряд інших важливих питань. Зокрема, й такі.

«Про оптимізацію мережі закладів культури району»:

У зв’язку з неефективністю роботи бібліотечних закладів, відділу культури і туризму Радивилівської райдержадміністрації пропонуватиметься провести оптимізацію шляхом ліквідації публічно-шкільних бібліотек сіл Немирівка, Башарівка, Коритне; здійснити оптимізацію штатної чисельності бібліотечних працівників централізованої системи публічно-шкільних бібліотек шляхом скорочення 12 штатних одиниць відповідно до чинного законодавства; звернутися до Міністерства культури України з пропозицією про надання дозволу на закриття бібліотек сіл Немирівка, Бащарівка та Коритне.

«Про організацію харчування дітей в загальноосвітніх навчальних закладах району»:

Відділу освіти РДА буде рекомендовано затвердити грошові норми харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів на одну дитину на один день:

Для дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах, та учнів 1- 4 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», – 6 грн., фінансування здійснюватиметься за кошти освітньої субвенції.

Для дітей дошкільного підрозділу Острівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – дошкільний навчальний заклад» -11 грн..

Для дітей дошкільного підрозділу Острівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – дошкільний навчальний заклад» з числа багатодітних та малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують соціальної підтримки, буде запропоновано встановити плату способом співфінансування 50% – батьківська плата, 50% – бюджетні кошти.

Для учнів, батьки яких є учасниками антитерористичної операції на сході України, – 6 грн.