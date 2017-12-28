Серед звільнених заручників – радивилівець

27 грудня відбувся обмін заручниками між офіційним Києвом і представниками так званих ДНР і ЛНР. Загалом звільнили 74 українці. Серед звільнених – Олександр Олійник із села Батьків Радивилівського району. Був розвідником. Потрапив у заручники в лютому 2015 року за Дебальцевим. Звинувачувався терористами у “тероризмі”. Утримувався у в’язниці в Макіївці.

Вітаємо з цією подією матір героя – Тетяну Марківну, його рідних і друзів.

Серед 74 звільнених українців 16 перебували в полоні луганських терористів, ще 58 – у полоні донецьких бойовиків.

Загалом Україна мала передати бойовикам 306 осіб, однак частина із них відмовилась повертатись на окуповані території.

На фото: радивилівець Олійник Олександр Петрович, 1983 року народження.

