Шанувальники книг у Радивилові були і будуть

У зв’язку з наміченим у Радивилові на неділю, 25 червня, святом книги «Час читати», у якому візьмуть участь письменники та видавці кількох областей, не зайве буде нагадати, що то не перша спроба перетворити маленьке містечко на регіональний центр повноцінного духовного життя. Було таке свято і в 2010 році.

Тоді свою книжкову продукцію представляли чотири видавництва: львівські – ”Каменяр” та ”Піраміда”, рівенське – ”Азалія” та київське – ”Нора-Друк”, були й представництва двох конкурсів: всеукраїнського – ”Коронація слова” та обласного – ”Краща книга Рівенщини”.

На зустріч із радивилівцями тоді приїхали близько двох десятків письменників. А серед були Шевченківський лауреат Галина Пагутяк, Надія Мориквас, Галина Вдовиченко, Олександр Смик, Тетяна Грунська, Петро Яценко, Марія Людкевич, Зеновій Филипчук, Ангеліна Оборіна, Євген Шморгун, Любов Пшенична та інші, прийшли й місцеві літератори. Відбувалися в Радивилові зустрічі з письменниками і пізніше (наприклад, 2015 року до нас завітав Шевченківський лауреат Мирослав Дочинець).

Мої знімки 2010 року, що збереглися, дають певне уявлення про давнє радивилівське свято книги. Фото опубліковані на сторінці “Радивилів – Radyvyliv” у Фейсбуці:

https://www.facebook.com/groups/581840695345957/?fref=ts

