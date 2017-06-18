Шануємо вашу працю, медичні працівники

18 червня відзначається День медичного працівника. Свято встановлене в Україні «…на підтримку ініціативи працівників установ і закладів охорони здоров’я України…» згідно з Указом Президента України «Про День медичного працівника» від 3 червня 1994 р.

У п’ятницю в Радивилові, в колишньому кінотеатрі (нині входить до комплексу міського будинку культури) відбулося вшанування працівників медичної сфери Радивилівщини. З професійним святом їх вітали представники районної влади і громад. Велику групу медиків відзначено облздоровуправлінням, райрадою, РДА, громадами, адміністрацією райлікарні і РЦ ПМСД. Затим для медпрацівників представили концертні номери (ведучі програми – медпрацівники І.Перетятко і Т.Пізюр).