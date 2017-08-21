Шахраї вміють достукатися до легковірних

Із банківських рахунків жительок Радивилівського району зловмисники зняли понад 42 тисячі гривень. На мобільні телефони 33-річної жительки Радивилівського району та 39-річної — із Радивилова ввечері зателефонували невідомі, які, представившись працівниками банку, повідомили про збій у системі банку. Для збереженні коштів на рахунках клієнтам необхідно було назвати номер картки, що жінки, не сумніваючись, і зробили.

У подальшому вони назвали зловмисникам і коди доступу, що надходили у смс-повідомленнях. Унаслідок шахрайських дій потерпілі позбулися 20 тисяч 407 гривень і 21 тисячі 922 гривень відповідно. За фактами шахрайства розпочаті досудові розслідування за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

На жаль, постраждалі не читали застережних статей у пресі, в Інтернет-виданнях та не зважали на застережні сюжети на телебаченні.

http://radiotrek.rv.ua/news/u_radyvylovi_zyavylys_novi_shahrai_218492.html