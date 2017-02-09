Ще один відділ освіти – цього разу в селі Крупець

На території Крупецької об’єднаної територіальної громади діють Крупецька, Довгалівська і Ситненська загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів, Михайлівська і Срібненська загальноосвітні школи І-ІІ ступенів та Боратинська загальноосвітня школа І ступеня. Діють також дошкільні навчальні заклади: у Крупці (ясла-садок «Вишенька»), Баранному (заклад «Веселка» загального розвитку), Срібному (ясла-садок «Сонечко»), Карпилівці (заклад «Сонечко»), Гайках-Ситенських («Сонечко»), Гоноратці («Світлячок»), Михайлівці («Сонечко»).

У зв’язку з переходом цих закладів у підпорядкування об’єднаній територіальній громаді (ОТГ) затверджено їх нові статути, готуються документи на реєстрацію змін до установчих документів.

У Крупецькій ОТГ створено відділ освіти, який очолив Сова Микола Миколайович, у недавньому минулому – директор Радивилівського НВК «Загальноосвітня школа №2 – ліцей».

Благочинний Радивилівського благочиння УПЦ Київського патріархату, протоієрей Ігор Данилюк освятив приміщення цього відділу освіти у селі Михайлівці.

Фото з сайту ОТГ.