Ще один відділ освіти і культури на Радивилівщині

Начальником відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Козинської сільської ради призначено Вижицьку Мар’яну Володимирівну, інформує сайт об’єднаної територіальної громади з центром у селі Козин.

З 16 березня 2017 року вона приступила до роботи. Прийомний день начальника відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту – щотижня у четвер.

З 2006 року Мар’яна Володимирівна очолювала Рудня-Почаївський навчально-виховний комплекс Радивилівського району. Закінчила Рівненський педінститут. За спеціальністю – вчитель біології.