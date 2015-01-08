[…] Щедрівки, посівалки, засівалки, колядки нашого краю […]

Ми не уявляємо Новорічно-Різдвяних свят без щедрівок, колядок. І багато хто й нині не досить чітко бачить між ними різницю, бо в старовинних фольклорних записах між ними не проводили межі, адже функціональні, образні, формальні ознаки схожі. Пісня, яка в одному селі співається як колядка, в іншому може виконуватися як щедрівка під Новий рік, ще десь на історичній Волині зовсім не колядують на Різдво, але щедрують під Новий рік (за старим стилем), тому всі колядки під Новий рік звучать як щедрівки.

І все ж фольклористи схиляються до думки, що щедрівка виокремилася в самостійний жанр обрядової пісенності завдяки тому, що має свої, специфічні ознаки. Здебільшого під колядками в нашому краї розуміють церковні різдвяні пісні, а під щедрівками – народні величальні пісні. Сучасні записи із південної Волині (Радивилівський та Дубенський райони Рівненської, Кременецький та Шумський Тернопільської областей) повністю підтверджують цю різницю. Публікація Радивилів.info слугує свого роду ілюстрацією до сказаного.

***

Сійся, родися,

Жито, пшениця,

Горох, чечевиця,

І всяка пашниця,

Внизу корениста,

Зверху колосиста,

Щоб на майбутній рік

Було більше, ніж торік.

Щоб всього було доволі

І в коморі, і на полі.

Сію, сію, посіваю,

З Новим роком поздоровляю!

***

Сію, вію, посіваю,

З Новим роком вас вітаю!

Щоб було у вас і в стіжку і в мішку,

І в коморі, і в оборі,

В ложці, в мисці і в колисці!

***

Сієм, сієм, посіваєм,

Щастя-долі вам бажаєм!

У щасливій вашій хаті,

Щоб ви всі були багаті,

Щоб лежали на столі

Паляниці немалі,

Щоб були у вас ковбаси,

Молоко і сало, й м’ясо,

І млинці, і пиріжки,

І пухнасті пампушки.

Щоб були ви в цій оселі

І щасливі, і веселі!

***

Сію, сію, засіваю,

Вашу хату не минаю,

З Новим роком йду до хати,

Щось вам маю віншувати:

Всім здоров’я неодмінно,

Щоби наша Україна

День новий стрічала в мирі,

Щоб дитячі жарти щирі

Звеселяли вашу хату,

Щоб грошей було багато.

Щоб із того й ми щось мали –

І до хліба, і до сала…

***

Сію-вію-посіваю,

З Новим роком вас вітаю,

Сію щедро із долоні

По долівці, по ослоні,

Засіваю вашу хату –

Будьте радісні й багаті,

Сію густо-перехресно –

На добробут людям чесним!

Промовляю з кожним кроком:

Миру всім! І з Новим роком!

***

Сію-сію, посіваю.

З Новим роком вас вітаю.

Хай завжди вам щастя ллється,

Хай добро в сім’ї ведеться,

Хай здоров’я з вами буде,

Хай родина не забуде,

Хай смачна кутя удасться,

Щоб весело і щасливо

Провели Йорданські Свята

***

Сієм, вієм, посіваєм,

З Новим роком вас вітаєм –

На щастя, на здоров’я,

На Новий рік!

Щоб вам вродило краще, ніж торік, –

Коноплі під стелю,

А льон до коліна,

Щоб вам, господарі,

Голова не боліла!

***

Сію, сію, посіваю,

З Новим роком всіх вітаю!

Щоб щасливо вам жилося,

Щоб задумане збулося,

Щоб ніколи не хворіли,

Щоб нічого не боліло,

Щоб у праці все горіло

Та й в кишені не міліло!

Щоб, як квіти, ви цвіли

Та сто років прожили!

***

Ми прийшли вас посівати,

Щоб усіх пошанувати.

Сієм, сіємо зерном,

Новий рік щоб був з добром.

Від їди щоб стіл ломився,

Білий хліб не перевівся.

Сієм, сієм, посіваєм,

Миру й щастя всім бажаєм.

Щоб і вдома, і на полі

Вам всього було доволі.

Сієм, сієм, посіваєм,

З Новим роком вас вітаєм!

***

Сійся родися жито-пшениця,

На щастя, на здоров’я, на Новий рік,

Щоб вам вродило краще, як торік, –

У полі – зерном, у дома – добром,

В печі – пирогами, на столі – хлібами,

Хай буде ваша хата радістю багата,

Хай славиться добром, медом, пивом і вином,

Хорошими пирогами та щасливими піснями!

***

Тільки визирнув на небо

Місяць-зорепас,

Щедрий вечір, добрий вечір

Завітав до нас.

Йшов – не йшов, а просто линув,

Ми його чекали,

Щоб велику Україну

Лихо обминало.

У родину нашу всеньку

Стиха увійшов –

І до кожного серденька

Світлий шлях знайшов.

Залунали скрізь щедрівки

І слова вітань!

Щедрий вечір, добрий вечір…

Добрий день, настань!

***

Щедрий вечір, добрий вечір —

І дорослим, і малечі!

Щастя, радості, любові,

Щоб завжди були здорові,

Вдачу мали гарну й щиру

І жили в умовах миру.

Щоб Господь оберігав,

Вам усе потрібне дав,

Щоб забрав з думок неспокій,

Дав багато мирних років.

***

Гарно й щедро стіл накритий!

Буде рік багатий, ситий,

Буде щастя і здоров’я,

Жити будете з любов’ю,

Добрі будуть справи й дії,

Ваші справдяться надії!

Миру й щастя вам бажаю!

З Новим роком вас вітаю!

***

Як по селах ми ходили,

То щедрівочку зустріли.

З нею ось прийшли до хати,

Тож дозвольте щедрувати!

Щастя, радості, достатку,

В охорону — янголятко!

Хай приходять до оселі

Друзі вірні і веселі,

Хай погибнуть до ноги

Наші кляті вороги.

Миру всім, добра, любові.

Щоб усі були здорові!

***

В нашій Україні

Свято гарне є!

Це Щедрівка з сином

Щедриком іде!

Віхола танцює

З Щедриком вгорі,

І Щедрівку чути

В кожному дворі!

І народ повсюди

Весело співа.

В тих піснях лунають

Мудрії слова.

На добро і спокій,

Щастя та любов

Шле благословення

Віщий дзвін церков!

Щоб на нашу землю

Повернувся мир,

Наших українців

Бог благословив!

***

Щедрий вечір, добрий вечір –

Щире, добре свято!

Щоб було у вас в родині

Діточок багато!

Щоб були усі здорові,

Сповнені рум’янку!

Щоб стелилась ваша доля,

Наче вишиванка!

Щоб в родині дружній вашій

Сміх котився щиро!

Щедрий вечір, добрий вечір,

Всім добра і миру!

***

Ой сивая та і зозулечка.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Усі сади та і облітала,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

А в одному та і не бувала.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

А в тім саду три тереми:

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

У першому – красне сонце,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

У другому – ясен місяць,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

А в третьому – дрібні зірки,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Ясен місяць – пан господар,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Красне сонце – жона його,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Дрібні зірки – його дітки,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

***

Щедрик-ведрик,

Толя й Петрик

Стежку торують,

Ходять-мандрують,

Людям бажають

Щастя-врожаю.

***

Ой, господар, господарочку,

Пусти в хату Меланочку,

Меланочка чисто ходить,

Нічого в хаті не пошкодить.

Як пошкодить, то помиє,

Їсти зварить та й накриє.

Добрий вечір!

***

Щедрик-ведрик,

Дай вареник,

Щедрик-ведрик,

Сивий веприк.

Із колосочка –

Жита мисочка,

Із сніпочка –

Ціла бочка.

Мені – млинець,

Грудочка кашки,

Пару яєць.

***

Щедрик добрий,

Я не згірший,

Дайте млинця,

Котрий більший!

Що щедрушка,

То пампушка,

Що й щедреник,

То й вареник.

***

Щедрий вечір всім нам, на добру годину,

Породила Діва Предвічного Сина:

Ладо, Ладо, Ладо!

Всім на світі радо:

Щедрий вечір на землі!

Не в пишних палатах Бога породила,

А в біднім вертепі Господа повила.

Ладо, Ладо, Ладо!

Всім на світі радо:

Щедрий вечір на землі!

***

Щедрий вечір, добрий вечір

Я щедрую у дядька.

Дайте, дядьку, пиріжка.

Як не дасте пиріжка –

Візьму вола за ріжка,

Та виведу на моріг,

Та й викручу кривий ріг,

Буду волом робити,

Кривим рогом трубити.

Гу-гу-гу-гу-гу!

***

Щедрик на бедрик,

Дайте вареник.

Мати казала,

Щоб дали сала.

Батько сварився.

Щоб не барився.

Та давайте хутчій,

Побіжимо шпарчій.

Бо короткі свитки

Нам померзнуть литки.

***

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

– Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару,

Там овечки покотились,

А ягнички народились.

В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей.

Хоч не гроші, то полова,

В тебе жінка чорноброва.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

***

Ой слухай, козо,

Де труби гудуть,

Там млинці печуть,

То і нам дадуть.

Хазяїн іде, пожиток несе,

Перший пожиток –

Мірочка гречки,

Другий пожиток –

Мірочка жита,

Третій пожиток –

Решето вівса,

Та й щедрівка вся!

За ці щедрівки –

Кружальце ковбаски,

А з цієї мови

Будьте здорові!

***

У нашій криниці

Плавають синиці.

А ви, молодиці,

Печіть паляниці,

З печі виймайте,

Нам по пиріжку дайте.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

А за сим словом будь же нам здоров,

Можний паноньку, господареньку,

Не сам з собою, з господинею,

З господинею та й з діточками.

Вінчуємо ж вас щастям, здоров’ям,

Щастям, здоров’ям та й новим роком,

А й новим роком та й довгим віком!

***

Ми щедруєм і співаєм під вікном.

Щастя, миру всім бажаємо гуртом.

Хай квітують ваші ниви золоті,

Щоб життя було щасливе в майбутті.

***

Щедрик, щедрик, щедрівочко,

Йди з хати до хати

Добрих друзів добрим словом —

Серцем привітати.

Пироги, вилазьте з печі,

Наливайтесь, вина.

Добрий вечір, щедрий вечір,

Мати Україна.

Килим, килим, веселочко,

Клич гостей в оселі,

І співанкою гучною

Піднімись до стелі.

Стали в парі, стали в парі

Стрілочки-сестриці.

Вище чари, повні чари.

Чари-чарівниці.

Вітер басом, вітер басом,

А скрипками — хуга.

Бубон місяця нагрівся

Від пруга до пруга.

Сніговиця білолиця

І Мороз червоний —

Руки в боки й вихилясом —

Аж регочуть гони.

Хто там, хто там в шибку стука?

Може, гість далекий?

Може, змерзли біля вікон

Молоді смереки —

То щедрівка-мандрівочка

Йде з хати до хати…

Добрий вечір, щедрий вечір,

Україно-мати.

***

Щедрівонька щедрувала,

під віконце підбігала,

Що ти, тітко, напекла,

Винось нам до вікна.

Що ти, дядьку, нам напік,

Винось нам аж на тік.

Мати казала, щоб дали сала,

Батько сварився, щоб не барився.

Щедрівки, посівалки, засівалки, колядки Маланки та Василя на Новий Рік, 2015-й.

Щедрівки, посівалки, засівалки, колядки нашого краю