Щоб у синагозі склотару не приймали

Дубно хоче повернути собі Велику синагогу та Луцьку браму, будівлі XVII-XVIII ст., які вже давно розвалюються у центрі міста. За них свого часу довго тривали судові суперечки між облрадою та Дубенською міською радою. За цей час у синагозі організували прийом склотари, а під Луцькою брамою поставили риштування — щоб на голову пішоходів не впав шматок штукатурки.

І Луцька брама, оборонна споруда на вулиці Данила Галицького, і синагога на вулиці Кирила і Мефодія належать до Державного історико-культурного заповідника Дубна, що підпорядкований обласній раді і має на балансі усі історично цінні будівлі міста. Оскільки йдеться про центр, кілька років тому між Дубенською міською радою і облрадою виник судовий спір. Чи не вперше в Україні два органи місцевого самоврядування судилися за майно. Бо ж на центральні приміщення завжди є попит орендарів, а відповідно, і фінансові надходження.

Виграла суперечку обласна рада, проте від минулого року вона вже добровільно почала віддавати міській раді приміщення, за які так довго судилася. З обласного бюджету кошти на реконструкцію будівель у Дубні не виділяють, як і з державного, а сам заповідник опікується переважно Дубенським замком, що приносить дохід від туристів. Тож торік обласні депутати погодилися віддати місту Будинок контрактів, що на центральній площі Дубна і в якому облаштують залу для церемоній. А тепер дубенський міський голова Василь Антонюк просить облраду передати ще й синагогу та Луцьку браму.

Як зазначив пан Антонюк на одній з останніх комісій обласної ради, з міського бюджету готові виділити кошти принаймні на заміну дахів обох будівель. Інакше, додав, вони можуть незабаром розвалитися.

Тетяна Єфімчук, начальниця Дубенського міського відділу культури і туризму:

— У Луцькій брамі після проголошення незалежності хотіли відкрити кафе, потім була ідея облаштувати там келії для Свято-Миколаївського монастиря, що поряд. Але нічого так і не реалізували. А у синагозі нині приймають склотару та макулатуру.

Ми не можемо вкласти кошти у ці будівлі, бо вони належать обласній раді. Якщо ж не почати їхню реконструкцію, місто втратить ці історичні будівлі, що могли б приваблювати туристів. Є кілька ідей, що можна організувати і у Луцькій брамі, і в синагозі. В останній навряд чи вдасться відновити богослужіння, а ось створити музей Голокосту чи науковий центр там можна. Оскільки Луцька брама розташована біля монастиря, там би міг бути центр духовності або навіть келії чи трапезна. Головне, щоб за будівлями доглядали.

Алла САДОВНИК. (“Рівне вечірнє”).