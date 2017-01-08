Школа відповідального батьківства: для чого і для кого?

Більшість молодих родин, дізнавшись новину про майбутнє поповнення, разом з великою радістю, відчувають не меншу розгубленість та потребу у отриманні достовірних відповідей на масу запитань. Саме тому школи відповідального батьківства, створені при медичних центрах, є чудовою можливістю підготуватися до найважливішої події у житті.

Кваліфіковані спеціалісти за допомогою тренінгів, теоретичних та практичних занять у доступній для слухачів формі донесуть всю необхідну інформацію, щодо найголовнішого:

правильного харчування та фізичної активності під час вагітності;

підготовки до пологів та майбутньої лактації;

поведінки під час переймів та пологів;

догляду за немовлятами та організації їх побуту.

Завдяки подібним курсам, майбутнім батькам нема необхідності самостійно шукати потрібну інформацію з різних, далеко не завжди достовірних джерел: родичі, знайомі, періодичні видання та онлайн-ресурси. Адже, у кожного свій власний досвід і подібна інформація часто входить в протиріччя з сучасними поглядами медиків та психологів, а також з сьогоденними реаліями.

Саме для тих молодих людей, які прагнуть підійти свідомо до вагітності, пологів, побудови правильних стосунків у родині, що стане більшою, та до догляду за новонародженим і створюються подібні школи батьківства.

Інститут планування сім’ї (IPF), завдяки якому тисячі молодих родин отримали змогу пізнати щастя батьківства, також створив курси для вагітних. Окрім загальних корисних відомостей, майбутні мама й тато зможуть прийняти рішення щодо того чи бажають вони зупинити свій вибір на партнерських пологах. Значний відсоток сучасної молоді, розглядає цей варіант як єдиний можливий і вірний, при цьому не маючи повного уявлення про те, яким чином кожний з партнерів повинен до цього підготуватися.

Справжні професіонали розкажуть на лекціях, наочно продемонструють та проінформують за допомогою відеоматеріалів про все, що потрібно для відчуття власної компетентності та впевненості у собі у відповідальний момент. Майбутні батьки ознайомляться з правильною технікою дихання під час кожного з етапів пологів, дізнаються про масаж та інші розслаблюючі методики для облегшення больових відчуттів, про перший контакт з немовлям та налагодження харчування материнським молоком. Про все це проінформують лікарі-гінекологи, педіатри, лактологи, спеціалісти з підготовки до пологів та психологи.

Треба пам’ятати про те, що перший успішний досвід надзвичайно важливий для подальшого прийняття рішення щодо народження наступної дитинки у родині.

Курси відповідального батьківства, створенні при Інституті планування сім’ї (IPF) у своїй практиці використовують світовий досвід, що базується на багаторічних дослідженнях та є достовірним на 100%. Кошти, вкладені у відвідування цих курсів, є капіталовкладенням у найдорожче – майбутнє здорової та щасливої родини!

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