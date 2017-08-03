Штраф у суді: велосипедист не показав жест повороту

Бродівський районний суд оштрафував велосипедиста, який здійснив поворот без відповідного жесту, створивши таким чином аварійну ситуацію. Інцидент стався уночі 13 червня у місті Броди.

«О 23:25, керуючи велосипедом, велосипедист створив аварійну ситуацію, а саме без показання повороту здійснив різкий поворот, змусивши водія автомобіля «Рено Доккер» різко гальмувати та подавати звуковий сигнал», – вказано у постанові Бродівського райсуду, опублікованій 1 серпня.

Велосипедист-порушник на судове засідання не з’явився і суддя вирішив розглянути справу без нього.

За порушення ч. 4 ст. 127 Кодексу про адмінправопорушення (порушення ПДР, що спричинили створення аварійної ситуації на дорозі) велосипедиста оштрафували на 170 грн (максимально можливе по цій статті). Окрім штрафу він також має сплатити 320 грн судового збору.

https://zaxid.net/na_lvivshhini_sud_oshtrafuvav_velosipedista_yakiy_ne_pokazav_zhest_povorotu_n1432848

Примітка. Велосипедист, що рухається проїжджою частиною, є повноправним учасником дорожнього руху! Він, відповідно, зобов’язаний знати Правила дорожнього руху й дотримуватися їх. Зокрема, під час руху по проїзній частині – перед зупинкою, перестроюванням, поворотом або розворотом – велосипедисти ЗОБОВ’ЯЗАНІ подавати попереджувальні сигнали:

• поворот або перестроювання праворуч: витягнута права рука;

• поворот або перестроювання ліворуч: витягнута ліва рука;

• зупинка: піднята догори будь-яка рука.