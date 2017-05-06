Шукатимуть нафту і газ у нашому регіоні

Відбулося засідання постійної комісії Рівненської обласної ради з питань екології, природокористування, охорони навколишнього середовища та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

До постійної комісії надійшов пакет документів від публічного акціонерного товариства «Укргазвидобування», яке просить надати у користування надра Пелчанської площі з метою геологорозвідки та дослідно-промислової розробки газових родовищ нафти, газу природного, конденсату та нафти. Пелчанівська площа, де планується проведення робіт, розташована на території Млинівського, Дубенського та Радивилівського районів.

«Укргазвидобування» – це державна компанія, засновником котрої є НАК «Нафтогаз України». У випадку підтвердження об’ємів запасів газу та його якості після геологічного вивчення, на Рівненщині може розпочатися видобуток природнього газу та нафти.

«Окрім очевидних економічних ефектів, таких як наповнення місцевих бюджетів територіальних громад області за рахунок сплати ренти, видобуток українського газу – це внесок в економічну безпеку нашої держави та незалежність від іноземних постачальників паливно-енергетичної сировини», – зазначив голова постійної комісії Володимир Валявка.

Також перший заступник голови обласної ради Олександр Корнійчук наголосив, що представники компаній, які мають намір користуватися надрами Рівненщини повинні бути у постійному діалозі з місцевими органами самоврядування, аби спільно вирішувати можливості розвитку місцевої інфраструктури. https://rivne1.tv/Info/?id=81122