Сильні, витривалі, наполегливі влаштують свято

Я довго збирався писати про басейн у Радивилові, але обставини переконали мене, що треба! По-перше, ні Дубно, ні Броди не мають басейну, а в нас він є. Свого часу директор комбінату хлібопродуктів В.Железняк за підтримки городян зробив такий подарунок місту.

Я працюю тренером-викладачем з легкої атлетики вже 15 років у Радивилівській спортивній школі. За цей час КДЮСШ підготувала для країни два чемпіони з легкої атлетики – Назара Штеюка (мій вихованець, переміг у Києві) і Дмитра Пачковського (тренер А.Боголуцька). Нині чотири вихованці спортшколи навчаються у Львівському університеті фізичної культури, а ще четверо – в Івано- Франківському коледжі фізичної культури. Мені приємно про це писати, я гордився своїм вихованцем Ігорем Повшиком, коли він виборов друге місце у Білорусі за результатами класичного марафону (42 км 195 м).

Багато наших вихованців навчаються у Костопільському спортивному ліцеї і виступають за збірну Рівненщини. Зокрема, з легкої атлетики – Владислав Жемайтін, Дмитро Пачковський, Іванна Черешньовська, Яна Богулуцька, Богдан Кирильчук, Яна Котик.

Але крім легкої атлетики, футболу, баскетболу, керівництво закладу зобов’язало мене раз на тиждень проводити заняття з плавання, аби навчити наших вихованців плавати. І вже другий рік цим займаюся, понад 10 дітей навчив триматися на воді – плавати.

Про воду у басейні. Вона дуже чиста (видно дно) і температура її +25 – +30 С. У мене дві групи по 18-20 дітей. Одні приходять на 13 год, інші – на 14 год. Плата за годину – 10 грн. Звісно, я роз’яснив підопічним техніку безпеки на воді, адже і майстри спорту з плавання можуть потонути у ванні. Йдучи до басейну, дитина повинна мати при собі рушник, капці, плавки або купальник, бажано гумову шапочку. І щоб красиво плавати – треба мати хороший настрій.

Радивилівська КДЮСШ запрошує батьків, дідусів, хороших людей на спортивні свята і змагання з баскетболу – 19 березня ц.р. в НВК “Школа №2 – ліцей”, а 25 березня відбудуться змагання з футболу на стадіоні табору “Веселка”. Наші вихованці покажуть свою майстерність, чому їх навчили тренери – А.Мамчур (баскетбол), А.Мельник (футбол). А тренери-викладачі з легкої атлетики Н.Мельник і автор цих рядків готують вихованців до змагань, які пройдуть за участю команд з Буська, Бродів, Дубна, Золочева, Заболотців і Козинської ОТГ. Легкоатлетичні старти пройдуть 1 квітня у Радивилові (біля меморіалу Слави), початок о 13 год. Спортсмени всіх вікових груп вправлятимуться у швидкості на 500-метровій дистанції. Одні лиш юнаки старшої вікової групи стартуватимуть на 1000-мегрівці.

І наостанок кілька слів про керівництво ОТГ Радивилова. Всі, хто нами керують, люблять спорт – С.Гуща (настільний теніс), М.Карапетян (баскетбол), І.Ковапевська (плавання). І всіх їх запрошую на наші спортивні свята.

В’ячеслав РУЧКІН, тренер-викладач з легкої атлетики, депутат Радивилівської районної ради.

(Радивилівська районна газета «Прапор перемоги», 17.03.2017).