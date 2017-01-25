Син загинув у пожежі, а старенька мати – в лікарні

Вчора, 24 січня, о 02:25 до Служби порятунку Рівненщини за номером «101» надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку в селі Ситне Радивилівського району.

Негайно були направленні чергові відділення вогнеборців 7-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Радивилів та 2-го державного пожежно-рятувального поста села Козин Радивилівського району. На момент прибуття рятувальників до місця виклику, покриття та перекриття шлакоблочного житлового будинку розміром 16х7 метрів було повністю охоплено вогнем. Що свідчило про занадто пізнє виявлення пожежі.

На гасіння з різних сторін бійці ДСНС подали два водяні стволи. О 03:05 пожежу вдалося локалізувати, а о 07:40 повністю ліквідувати. Вогнем знищено 60 метрів квадратних покриття та 40 метрів квадратних перекриття будинку, також речі домашнього вжитку в одній із кімнат.

Ще до приїзду пожежно-рятувальних підрозділів сусіди винесли з палаючої оселі 50-річного сина господарки Олександра. Чоловік вже не подавав ознак життя. Також отримала опіки ІІ-го ступеня лиця та лівої верхньої кінцівки господиня будинку 80-річна Ніна. На ліквідацію пожежі було задіяно 9 рятувальників та дві пожежні автоцистерни. Причина пожежі, що призвела до трагедії встановлюється.

Про це інформує прес-служба ДСНС України у Рівненській області.