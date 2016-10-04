[…] Сіячі добра і знань – Євген і Зоя Гудими […]

У Радивилівському районному історичному музеї ще в 2013 році було запроваджено цикл виставок, присвячених відомим людям Радивилівщини в минулому і тепер. Зокрема, були проведені заходи, присвячені діяльності краєзнавця, поета Анатолія Копцюха, кандидата медичних наук Івана Дурди, педагога і краєзнавця Юрія Арламовського…

А 4 жовтня пройшов такий захід під назвою «Сіячі добра і знань», присвячений педагогічній діяльності і творчій праці Євгена Петровича Гудими і його вже покійної дружини Зої Андріївни Гудими (17 серпня 1939 — 31 січня 2012). Захід був приурочений до Дня працівників освіти.

Працівник музею Олена Перець розповіла про їх педагогічну працю і громадську діяльність, зокрема, про поетичну творчість відомого радивилівського літератора Євгена Гудими. Своїми спогадами про співпрацю поділилися педагоги-ветерани Юрій Арламовський, Надія Пилипюк, Галина Фурманюк, колишній колега по роботі в Володимирецькому районі, господарський працівник Микола Дзюбанюк, директор Крупецької школи Олександр Приступа та інші. Йшла мова і про традиції сімейного виховання, адже Гудими виховали двох прекрасних дітей, які знайшли своє достойне місце в житті. Були Євген Петрович і Зоя Андріївна причетні і до виховання талановитих внуків. Вірші Євгена Гудими читала десятикласниця Христина Перець. Читав свої вірші і сам Євген Петрович.

У музеї було оформлено стенди із старими фотознімками з сімейного альбому родини Гудим.

Більше знімків опубліковано тут: http://photo.i.ua/user/5086/480549/?p=0&r=4049907