СМС для вас. Привітання з Різдвом Христовим і з Новим роком за старим стилем

Новий рік започаткував цикл Новорічно-Різдвяних свят. 6 січня – Свят-Вечір, 7 січня – Різдво Христове…

Новий рік завжди був довогоочікуваним празником у кожній українській родині. Коляда – звіддавна головне зимове свято, пронизане хліборобськими уявленнями і традиціями. По суті, Коляду святкуємо, починачи з 6 січня і завершуючи 20 січня – на свято Івана Предтечі, який, за народним прислів’ям, «забрав усі свята на плечі».

Тому в наших галицько-волинсько-рівненських краях від Свят-Вечора аж до Водохреща колядують, а також під Новий рік і під Йордан у Щедрий Вечір – щедрують.

Звичайно, в такі дні хочеться завітати в гості до рідних і друзів, але не завжди це вдається, тому поколядувати і пощедрувати можна, використовуючи теперішні засоби зв’язу, – з допомогою скайпу в Інтернеті чи телефону. Багато хто використовує sms (смс, «есемески»).

Отож видання Радивилів. info й вирішило допомогти нашим читачам у підборі відповідного святкового привітання та побажання.

***

З Різдвом Христовим вас вітаю,

Всього найкращого бажаю –

Добра, і щастя, і кохання,

Й нехай збуваються бажання!

***

Нехай різдвяна ніч вселяє віру,

Що мир і радість запанують знов.

І не здалає правди нечестивець Ірод,

Бо нас веде Господняя любов.

***

Нехай Різдво у вишиванці

Розбудить вас бентежно вранці.

І принесе у вашу хату

Усмішок, радості багато.

Розбудить приспані надії

Зерном і щастям вас засіє,

Зігріе сонцем і любов’ю –

І подарує вам здоров’я.

***

Бажаю кохання міцного, у справах –

удачі, достатку – у домі.

Хай казка різдвяна прийде в нашу долю –

й наповнить життя благодаттю і щастям.

***

Хай Різдво з тим завітає,

Чого серце зажадає.

Хай несе у кожну хату

Щастя, радості багато,

Хай кутя вам добра вдасться,

Хай в сім’ї панує щастя.

Щоб весела коляда

В хату радість принесла.

Христос рождається!

Славмо Його!

***

Із Різдвом вітаєм щиро

Дорогих для нас сватів.

Дай вам Боже щастя й миру

І хороших, світлих днів.

***

І кохання, й позитиву,

І надії, і тепла!

Щоб життя було красивим,

Доля доброю була.

***

За різдвяним сніговієм

Врешті вляжеться стихія.

Хай збуваються надії,

Хай не гасне світла мрія.

***

Вітаю зі світлим святом Різдва Христвого

і бажаю щастя, радості, доброго здоров’я,

а головне – миру в нашому домі.

Нехай Господь Бог оберігає нас і наших дітей!

***

А Різдво Христове –

Свято для душі.

В день цей привітати

Близьких поспішіть!

***

Нехай відходять в даль знегоди,

Хай щастя день новий несе.

Хай сад цвіте і поле родить,

Нехай збувається усе!

***

Цього незрівнянного вечора народився Христос,

і я спішу привітати тебе щиро з цим великим святом!

Нехай твою душу зігрівають світлі надії, теплі думки про рідних

і близьких тобі людей!

Христос народився! Славімо Його!

***

Стіл багатий ти накрий –

Ну, і чарочку налий!

Бо таке у нас єство.

Нині свято. За Різдво!

***

Нехай прибуде радість в кожний дім,

Нехай Різдво додасть надії й віри.

І стане світло на душі усім –

І зникне тінь утоми і зневіри.

***

Мир і щастя в вашій хаті –

Щоб були ви всі багаті.

Щоб співали рано півні.

Щоб велись у хаті гривні.

***

В прекрасне свято – на Різдво

Я вам бажаю успіхів, здобутків.

Бажаю щастя, радості, добра,

Щоб ви знегод і бід повік не знали.

***

Нехай у різдвяний цей вечір

Збувається все, що задумав.

І світло різдвяної свічі

Розвіє тривожнії думи.

***

Різдво вселяє віру всім –

І буде радісна пора.

Хай пісня прийде в кожний дім,

Бажаєм миру і добра.

***

З Різдвом Христовим вас усіх!

Хай завжди буде в домі сміх,

Хай радість не відступає –

І весела колядка нехай лунає!

***

Поздоровлю всіх і всюди –

Хай щасливі будуть люди!

Хай звучать пісні і сміх,

Бо Різдво прийшло для всіх!

***

Хай в день святого Різдва

Дзвенить усюди коляда,

Щастя велике вам звіщає,

Радійте, святкуйте!

Христос ся рождає –

Щоб земля скоріш була

Без насильника-хунла.

***

Нехай добро вам засіває ниву,

Живуть у хаті злагода й любов,

Земля свята дарує щедрість, силу.

Щоби Різдва за рік діждати знов.

Хай Господь нас всіх хранить,

На добро благословить!

***

Маленький пастушок

Загорнувся в кожушок,

На бандурі граю,

Вас усіх вітаю.

Люди, чуйте,

Коляду готуйте – горішки для потішки –

І гривеників трішки.

Можна, звісно, й п’ятака,

Але для початку.

Бо інфляція така –

Дайте п’ятдесятку.

***

Вітаю зі світлим святом Христового Різдва.

Бажаю, щоб ти завжди перебував

під охороною Всевишнього,

який подарував тобі життя.

***

Хай Різдвяне мишенятко

Принесе кохання в хатку,

Поцілунки і дарунки

Щонайвищого гатунку.

Хай лунає в домі сміх –

Із Різдвом вітаю всіх.

***

Із Різдвом Христовим!

Таємничим, світлим!

Сніжним, гамірливим!

Для людей щасливим!

***

Хай радість і добро несе тиха ніч Свята,

Хай освітлює вам шлях зірка золота,

У небі зорепад справджує бажання!

Щастя вам, веселих свят, миру і кохання!

***

Усі найкращі вірші й побажання

Шлемо вам нині в цей святковий день.

Нехай здійсняться мрії і жадання,

Хай прийде час для радісних пісень.

***

Щастя, радості, краси!

Бочку меду вам… в труси!)))

Щоб не злиплись яйця голі –

Молодичок вам доволі.

А щоб сало було в хаті,

Кабани хай волохаті

Йдуть на ніч до свиноматок, –

От і буде вам достаток!

***

Колядин, колядин,

Я у батька один.

Мене не дивуйте

Ковбасу лаштуйте.

Колядин, колядин,

Я у батька один.

По коліна кожушок,

– Дайте, дядьку, пиріжок!

* * *

Щедрик, ведрик,

Дайте вареник,

Грудочку кашки,

Кільце ковбаски,

Решетце овса

І колядка вся!

* * *

Сію, сію, засіваю,

З Новим роком вас вітаю!

На той новий рік,

Щоб вродило краще,

Ніж торік!

* * *

Ой ішла Колядка

Вулицями в місті,

У стічках сріблястих,

В світлому намисті.

Іскорки веселі

На сніг розсипала,

„Божий син родився!”–

Усіх сповіщала.

* * *

Сію, сію, засіваю,

Вашу хату не минаю,

З Новим роком йду до хати,

Щось вам маю віншувати:

Щоб діти всі здорові,

Їли кашу всі готові,

Щоб вам була з них потіха.

А нам грошей з півміха!

***

Коляда українських діточок

Ой, Ісусе любий, кращий, як ті квіти,

Пригорни до себе нині українські діти.

Щоби були добрі, щоби були щасні,

І розумні, і здорові, мов ті квіти красні.

Ти, Дитино Божа, на пахучім сіні,

Дай нам щастя й кращу долю рідній Україні.

* * *

Віншуєм вам щастям, здоров’ям,

Щастям, здоров’ям, святим Рождеством!

Гей, дай же, Боже, два стоги гречки,

Два стоги гречки на пиріжечки!

* * *

Коляд, коляд, колядниця,

Добра з медом паляниця.

( Добра з маком паляниця )

А без меду (маку) не така,

Дайте, дядьку, п’ятака !

* * *

Бігла теличка та й з березничка

Та й стала.

Я тобі, дядьку, заколядую,

Дай сала.

Бігла теличка та й березничка

Та в дядьків двір.

Я тобі, дядьку, заколядую,

То дай пиріг.

* * *

– В стайні на сіні – Христос родився

Всім на спасіння! Люди, радійте,

Христа вітайте, Божому сину

Славу віддайте! Слава на небі

Богу Святому, На землі спокій

Роду людському!

* * *

Щедрівонька щедрувала, під віконце підбігала,

Що ти, тітко, напекла,

Винось нам до вікна.

Що ти, дядьку, нам напік,

Винось нам аж на тік.

Мати казала, щоб дали сала,

Батько сварився, щоб не барився.

* * *

Сієм, вієм, посіваєм,

З Новим роком вас вітаєм

На щастя, на здоров’я На Новий рік!

Щоб вам вродило краще, ніж торік.

Коноплі під стелю,

А льон до коліна,

Щоб вам, господарі,

Голова не боліла !

* * *

Щедрик-ведрик, дайте вареник,

Грудочку кашки, кільце ковбаски.

А як каші не дасте,

Візьму вола за ріжок,

Поведу на торжок,

Куплю собі пиріжок.

Дайте коляду,

Бо вам хату завалю.

Дайте книш,

Бо напущу вам в хату миш.

Дайте пиріг,

Бо потягну хату за ріг.

* * *

Щастя, здоров’я господарю бажаємо.

Щедрий вечір, хато-світлице,

Сійся-родися, житечко, пшениця!

Сію, вію, посіваю,

З Новим роком вас вітаю.

* * *

Я – маленький хлопчик,

Сів собі на стовпчик.

В сопілочку граю,

Діток забавляю.

А ви, люди, чуйте,

Коляду готуйте.

Яблучка, горішки –

Це мої потішки.

Христос народився –

Я веселюся,

Що дасте у руки –

Я поклонюся.

Чого не дасте –

Плакать не буду,

Скоса подивлюся

Та й піду отсюду.

Ви самі знайте –

По червінцю дайте,

Горішків хоч жменьку

Добавить в кишеньку.

* * *

Сійся, родися,

Жито, пшениця,

Горох, чечевиця,

І всяка пашниця,

Внизу корениста,

Зверху колосиста,

Щоб на майбутній рік

Було більше, ніж торік.

Щоб всього було доволі

І в коморі, і на полі.

Сію, сію, посіваю,

З Новим роком

Поздоровляю!

* * *

Я малий пахолок

Родився у вівторок,

Хрестився в четвер,

Знаю як тепер.

У середу рано

До школи оддано…

Я іду та й плачу,

Стежечки не бачу,

Очиці протираю –

Зі святом вітаю!

* * *

Сію, сію, засіваю,

Що дасте, заховаю.

Що не дасте,

То самі з’їсте.

* * *

Стоїть же, стоїть нова світлонька,

А в тій світлоньці тисовий столик.

При тім столику три гості сидять,

Три гості сидять, три товариші.

Один товариш — ясне сонечко,

Другий товариш — та місяченько,

Третій товариш — та дрібен дощик.

Сонце же мовить: — Нема над мене.

Як же я зійду в неділю рано,

Огрію ж бо я гори й долини,

Гори й долини, поля й дуброви;

Морози спадуть, а роси стануть.

Місяць же мовить: — Нема над мене.

Як же я зійду разом з зорями,

Урадуються гості в дорозі,

Гості в дорозі, війська в обозі.

Дрібен дощ мовить: — Нема над мене.

Як же я піду три рази мая,

А зрадується жито, пшениця,

Жито-пшениця, всяка пашниця.

Будуть снопоньки, як повозоньки,

Будуть копоньки, яко звіздоньки.

* * *

Ой устань, устань, господареньку,

Побуди свою всю челядоньку.

Ой най же она раненько встає,

Світлі світлоньки позамітає,

Тисові столи позастилає.

Пшеничним хлібом позакладає,

Бо прийдуть до вас врічні гостеньки,

Врічні гостеньки колядниченьки.

* * *

В пана господаря Тернові двори!

Тернові двори, Тисові столи.

А поза столове Сидять панове.

Ой сидять, сидять,

Радоньку радять.

— Та й складімось, браття,

Та й по золотому.

Та й по золотому,

Та й по червоному.

Та й купім, браття,

Золоті човни.

Золоті човни,

Срібні весельця.

Срібні весельця,

Шовкові шнури.

Та й спустімося, браття,

По тихому Дунаю.

По тихому Дунаю

Аж у Чорне море.

Та й підемо, браття,

До царя-султана.

До царя-султана

Кайдани ламати.

Кайдани ламати,

Братів визволяти.

* * *

Славен, славен та пан Миколаю.

Щедрий вечір, щедрий вечір!

Й ой чим же він славен?

Трьома городами.

Щедрий вечір, щедрий вечір!

Трьома городами і трьома синами.

Щедрий вечір, щедрий вечір!

Що первому сину — та город Київ,

Щедрий вечір, щедрий вечір!

А другому сину — город Переяслав,

Щедрий вечір, щедрий вечір!

Й а третьому сину — та город Чернігів.

Щедрий вечір, щедрий вечір!

Що первий син їде та на воювання,

Щедрий вечір, щедрий вечір!

А другий син їде та на полювання,

Щедрий вечір, щедрий вечір!

Й а третій син їде на залицяння.

Щедрий вечір, щедрий вечір!

Та бувай же здоров та пан Миколаю,

Щедрий вечір, щедрий вечір!

З своїми синами та як з соколами.

Щедрий вечір, щедрий вечір!

* * *

Ой чи є, чи нема пан господар вдома

Ой чи є, чи нема

Пан господар вдома?

Щедрий вечір, добрий вечір,

Пан господар вдома?

Ой нема, ой нема,

Та й поїхав до млина.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Та й поїхав до млина.

Та й муки спитлювать,

Меду-пива купувать.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Меду-пива купувать.

Меду-пива купувать,

Щедрівників частувать.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Щедрівників частувать.

* * *

Ой устань, не спи, господаречку

Ой устань, не спи, господаречку,

Утвори ж на двір нам воротечка:

Гонимо тобі стадо воликів,

Тоті волики все голубії,

На них яремці все золотії.

Ой устань, не спи, гоподаречку,

Утвори ж на двір нам воротечка:

Гонимо тобі стадо коників,

Тоті коники все воронії,

На них сідельця все золотії.

Ой устань, не спи, господаречку,

Утвори ж на двір нам воротечка:

Гонимо тобі стадо коровок,

Тоті коровки все бокутськії,

Під ними бички все прянистії.

Ой устань, не спи, господаречку,

Утвори ж на двір нам воротечка:

Гонимо тобі турму овечок,

Тоті овечки все беркатії,

Під ними ярки все біленькії.

* * *

В цьому дворку, як у вінку

В цьому дворку, як у вінку.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Там господар, як виноград,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Там господиня, як калина,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Його сини, як соколи,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Її дочки, як панночки,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

По саду ходили, сад садили.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Сад садили, сад поливали —

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Вищий мене, кращий мене.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

* * *

Щедрик, щедрик, щедрівочка

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

— Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару,

Там овечки покотились,

А ягнички народились.

В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей.

Хоч не гроші, то полова,

В тебе жінка чорноброва,

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

* * *

Добрий вечір тобі, пане Господарю!

Добрий вечір тобі, пане Господарю:

Радуйся! Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився.

Застеляйте столи, та все килимами:

Радуйся,

Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився.

Та кладіть калачі з ярої пшениці:

Радуйся!

Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився.

Бо прийдуть до тебе три празники

В гості: радуйся!

Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився.

Ой перший же празник – то Різдво Христове: радуйся!

Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився.

А другий же празник –

Василя Святого: радуйся!

Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився.

А третій же празник –

Святе Водохреще: радуйся!

Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився.

А що перший празник зішле тобі Втіху: радуйся!

Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився.

А що другий празник

зішле тобі Щастя: радуйся!

Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився.

А що третій празник

зішле всім нам Долю: радуйся!

Ой, радуйся, земле, Син Божий народився.

***

Дитячі колядки, щедрівки, засівалки (посипалки)

На щастя, на здоров’я,

На Новий рік,

Аби вам си родило

Краще, як торік.

Жито, пшениця,

Всяка пашниця.

Коноплі по стелю,

Сорочка по землю,

А льон по коліна,

Аби вас, хрещених,

Голова не боліла,

Будьте здорові,

З Новим роком!

* * *

Місяченьку, мій братику,

Зійди рано, постій мало,

Поки я бички позапрягаю,

Жито-пшеющю порозсіваю.

Роди, Боже, жито й пшеницю

Без куколю, без метлиці,

А нам, діткам, по варяниці.

* * *

Котився хміль з-під города

Котився хміль з-під города,

А укотився під ворота;

Вийся, хмелю, на ліску,

А родися, пшенице, на піску.

* * *

На щастя, на здоров’я, на новий год

На щастя, на здоров’я,

На новий год, на нове літо,

Роди, Боже, жито і пшеницю,

Всяку пашницю! А ти, кукілю, не родись,

По доріжці розкотись,

Конопельки під стельки,

Льонок по поясок.

Драстуйте, будьте здорові,

З празником, з Новим годом!

* * *

Коляд, коляд, колядниця,

Добра з медом паляниця,

А без меду не така,

Дайте, дядьку, п’ятака.

Одчиняйте скриньку

Та давайте сливку,

Одчиняйте сундучок

Та давайте п’ятачок.

* * *

Колядин, колядин, я у батька один.

Мені не дивуйте, ковбасу лаштуйте.

Колядин-дин, я, бабусю, один.

Винеси мені пиріжечок та положи у мішечок,

З руками, з ногами, щоб бігав за нами.

Колядин, колядин, я у батька один,

По коліна кожушок, дайте, дядьку, пирожок.

Колядин, колядин, а я в батька один,

В порватім кожушку, винесіть пампушку.

* * *

Щедрик, ведрик, винесіть вареник,

Грудочку кашки, кілечко ковбаски.

Винесіть книш, бо впустю в хату миш.

Винесіть ковбасу, бо всюхату рознесу.

СМС – SMS (есемески) для вас. Привітання з Різдвом Христовим і з Новим роком за старим стилем. Різдвяні есемески, колядки для СМС

СМС – SMS (есемески) для вас. Привітання з Різдвом Христовим і з Новим роком за старим стилем