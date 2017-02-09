Снігопад не паралізував життя міста Радивилова

Зима повернулась у наш регіон з новою силою. За вихідні снігом засипало українську столицю, а вже з понеділка негода впритул підкралась і до Радивилівщини: сніжити почало вже у вівторок пообіді. А вранці наступного дня усі відповідні міські служби, спецтехніка були задіяні на розчищення від заметів доріг, тротуарів, під’їздів до шкіл, дитсадочка, лікарні: працювали навіть наперекір інтенсивному снігопаду, який тривав увесь день середи.

Ситуацію вдалося взяти під контроль: всього за кілька годин злагодженого прибирання тротуари вздовж основних вулиць та проїжджі шляхи були розчищені від снігу, тож місцеві жителі могли без особливих труднощів дістатися до місць своїх призначень. Але хочеться сподіватися, що, коли негода чергового разу спробує влаштувати перевірку на дієвість та оперативність, не тільки комунальні служби, а й усі жителі нашої громади мали б виявити необхідну підтримку та порозуміння, що робимо спільну справу. І замість того, щоб фотографувати першу-ліпшу кучугуру, аби потім цим «ексклюзивом» пожинати коментарі у соціальних мережах (як це сьогодні «модно»), радив би не полінуватися – взяти лопати, прибрати прилеглу до свого житла територію.

А приватні підприємці не повинні забувати, що, відповідно до правил благоустрою м.Радивилова, мають цілорічно, а взимку – особливо відповідально зобов’язані утримувати у належному стані територію, прилеглу до місць ведення торгівлі, бізнесу. А відтак – ретельно очищати її від снігу, льоду, обробляти соляно-піщаною сумішшю тощо.

Віктор Маркович, інспектор з екології, земляних робіт та благоустрою Радивилівської міської ради. (З сайту Радивилівської ОТГ).