Сьогодні відзначається День вишиванки

Сьогодні, 18 травня, відзначається День вишиванки – свято, яке покликане зберегти споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого українського одягу. У цей день багато хто прагне долучитись до свята, одягнувши вишиванку на роботу, до навчального закладу чи вбравши у вишиваний одяг свою дитину в дитсадок.

Ці фотознімки – лише фрагмент атмосфери святкового дня України.

Знімки з минулорічного Дня вишиванки в Радивилові опубліковані на сторінці «РАДИВИЛІВ-RADYVYLIV» у Фейсбуці: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10210752820751522&set=pcb.617384525124907&type=3&theater