Спортивна школа Радивилову не потрібна?

АВТОР · Грудень 17, 2016Переглядів 415

З 1 січня 2017 року Радивилівська дитячо-юнацька спортивна школа буде ліквідована через брак коштів у районному бюджеті. Така ситуація склалася внаслідок реформи децентралізації, яка проводиться в Україні. Заклад ще попрацює два місяці після ліквідації, а з 1 березня його закриють остаточно.

біг, Дмитро ПачковськийЗауважимо, що це перший випадок щодо ліквідації спортивної школи на Рівненщині.

Як повідомляє кореспондент ERVE.UA, подібні проблеми з фінансуванням спортивних шкіл уже були. Наприклад, у Здолбунові районна спортивна школа і школа «Колос» об`єднались в одну. Така ж ситуація в Рівненському районі – дві школи об`єднаються в спортивний центр.

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1 Response

  1. Анонімний коментує:
    Грудень 17, 2016 о 4:09 pm

    Складається враження, що наші діти взагалі ні районній, ні міській владі не потрібні. Найлегше закрити. Ми ж крокуємо в Європу. Усі європейські країни вкдадають інвестиції у молодь та дітей. А у нас все навпаки. Давайте ж усе закриємо і взагалі ніяких проблем не буде!….

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