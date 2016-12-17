Спортивна школа Радивилову не потрібна?

З 1 січня 2017 року Радивилівська дитячо-юнацька спортивна школа буде ліквідована через брак коштів у районному бюджеті. Така ситуація склалася внаслідок реформи децентралізації, яка проводиться в Україні. Заклад ще попрацює два місяці після ліквідації, а з 1 березня його закриють остаточно.

Зауважимо, що це перший випадок щодо ліквідації спортивної школи на Рівненщині.

Як повідомляє кореспондент ERVE.UA, подібні проблеми з фінансуванням спортивних шкіл уже були. Наприклад, у Здолбунові районна спортивна школа і школа «Колос» об`єднались в одну. Така ж ситуація в Рівненському районі – дві школи об`єднаються в спортивний центр.