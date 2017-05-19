Стали переможцями обласного етапу конкурсу

АВТОР · Травень 19, 2017Переглядів 123

Учні Радивилівського НВК «Школа №1 – гімназія» взяли активну участь в обласному етапі Всеукраїнського  конкурсу дитячого малюнка «Зоологічна галерея».

Учасники малювали птахів або ссавців, які мешкають на території регіону, та представників різних зоогеографічних областей світу.

За підсумками обласного етапу учні НВК Мандзюк Назар, Ковальчук Олександра ,Чуй Марія, Дудій Роксолана, Тартачний Назар, Іллящук Антоніна стали переможцями конкурсу, і їхні роботи братимуть участь у Всеукраїнському етапі, що проходитиме в Києві.

Руслана Мудрик. (З пошти Радивилів.info).

 

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